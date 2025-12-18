पत्नी के लिए युवक सास के पैरों पर गिरा, साथ भेजने की गुहार लगाई, पर सास का दिल नहीं पसीजा

Aligarh news अलीगढ़ पुलिस लाइन का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां पति-पत्नी के विवाद के बीच सास की एंट्री होती है। जो अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई। मामला पारिवारिक परामर्श केंद्र पहुंचा। जहां महिला थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया। काउंसलिंग के बाद दोनों को वापस भेज दिया। बाहर निकलने के बाद युवक अपनी सास के कदमों पर गिर पड़ा और पत्नी को साथ भेजने की गुहार लगाने लगा। मौके पर खड़े लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला थाना प्रभारी के अनुसार थाने से निकलने के बाद बाहर क्या हुआ? उन्हें नहीं मालूम। कोई भी पक्ष लौटकर वापस नहीं आया।