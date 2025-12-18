पत्नी के लिए युवक सास के पैरों पर गिरा, साथ भेजने की गुहार लगाई, पर सास का दिल नहीं पसीजा

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
Aligarh news अलीगढ़ पुलिस लाइन का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां पति-पत्नी के विवाद के बीच सास की एंट्री होती है। जो अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई। मामला पारिवारिक परामर्श केंद्र पहुंचा। जहां महिला थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया। काउंसलिंग के बाद दोनों को वापस भेज दिया। बाहर निकलने के बाद युवक अपनी सास के कदमों पर गिर पड़ा और पत्नी को साथ भेजने की गुहार लगाने लगा। मौके पर खड़े लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला थाना प्रभारी के अनुसार थाने से निकलने के बाद बाहर क्या हुआ? उन्हें नहीं मालूम। कोई भी पक्ष लौटकर वापस नहीं आया।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पुलिस लाइन स्थित महिला थाना में काउंसलिंग के लिए विवादित जोड़ों को बुलाया गया था। पुलिस लाइन के गेट पर एक युवक, एक महिला के पैरों पर गिरकर पत्नी को साथ भेजने की गुहार लगा रहा था। महिला ने कई बार युवक को उठाने का प्रयास किया। लेकिन वह पैरों में ही गिर रहा। बार-बार महिला से पत्नी को साथ भेजने की मांग करता रहा। इसी बीच युवक के चंगुल से छूटकर महिला दूर खड़ी हो गई। पता चला कि दोनों में सास और दामाद का रिश्ता है और युवक अपनी पत्नी को साथ भेजने को कह रहा था। जिसके तीन बच्चे भी हैं।
पत्नी ने महिला थाने में शिकायती पत्र देकर पति पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जिसकी सुनवाई महिला थाने में चल रही थी। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। उनकी बातों को समझा गया। जिसके बाद अगली तारीख देकर उन्हें जाने को कहा गया। इसके बाद बाहर क्या हुआ, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दोनों में से किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है।
