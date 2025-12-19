अब शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आया शासनादेश, शिक्षक संगठनों ने किया विरोध

UP Teachers to count dogs, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका का अनुपालन कर रही है। जिसमें उन्होंने बताया था कि आवारा कुत्तों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश पत्र जारी करके कहा है कि अपने-अपने विकासखंड क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। नगर निकाय एवं पशु कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर इसकी सूचना शासन को भेजी जाए। शासनादेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है।