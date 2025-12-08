कानपुर में एक युवक के कपड़े उतार की गई पिटाई, जूता भी चटाया, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

Young man stripped, beaten and made to lick shoes कानपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है जिसमें चार-पांच लड़के एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। इसी दौरान उसके कपड़े भी उतारे जाते हैं। गंदी-गंदी गालियां दी जा रही हैं। निर्दयता की पराकाष्ठा पार करते हुए उसे जूता भी चटाया जाता है। मामला सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जांच पड़ताल की। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि वीडियो काफी पुराना है। बीते दिन एक मारपीट की घटना हुई थी। जिसके बाद वीडियो सामने लाया गया है। दोनों पक्षों से एक-एक को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।