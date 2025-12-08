देश में मौसम ने बदली चाल, 8, 9 और 10 दिसंबर को मूसलाधार बारिश तो कहीं शीतलहर और घना कोहरा

उत्तर प्रदेश में ठंड ने अब अपना असर तेज कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेशभर में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे ने दस्तक दे दी है। दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और बरेली मंडल में तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला कानपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।