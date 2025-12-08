देश में मौसम ने बदली चाल, 8, 9 और 10 दिसंबर को मूसलाधार बारिश तो कहीं शीतलहर और घना कोहरा

प्रतीकात्मक फोटो।
मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 दिसंबर के बीच दक्षिण भारत, अंडमान-निकोबार, पर्वतीय राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, 8 और 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीत लहर का असर दिखेगा।
उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 8 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इससे तापमान में भारी गिरावट की आशंका है।
उत्तर प्रदेश में ठंड ने अब अपना असर तेज कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेशभर में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे ने दस्तक दे दी है। दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और बरेली मंडल में तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला कानपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रात की ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। अयोध्या प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या और प्रयागराज मंडल में रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह के समय कोहरा परेशान कर सकता है। 9 और 10 दिसंबर को भी यही हालात बने रहेंगे। राजधानी लखनऊ में सुबह धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 10 दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो कुछ इलाकों में 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। वहीं तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 8 और 9 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर विदर्भ और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीत लहर का प्रकोप रहेगा। बीते 24 घंटों में पंजाब के अडमपुर में देश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है।
IMD ने बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट, श्रीलंका तट, कोमोरिन और मालदीव क्षेत्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।
