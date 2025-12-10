कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ याचिका स्वीकार, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, अगली सुनवाई 1 जनवरी को

Petition against Kathavachak Aniruddhacharya accepted मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। अपने आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कथावाचक की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में नाबालिग की शादी 16 साल की उम्र में बच्चे हो जाएंगे। जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध है। इस संबंध में याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने बताया कि अनिरुद्धचार्य के बयान से समाज में गलत संदेश जा रहा है।‌ इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ‌