मथुरा में दर्दनाक हादसा: बहन की शादी में शामिल होने जा रहे हैं तीन चचेरे भाइयों की मौत, मचा कोहराम

Mathura Tragic Accident: Three Cousin Brothers Die मथुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। जब एक बाइक पर सवार होकर तीन चचेरे भाई, बहन की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में राधा कुंड नहर से गुजर रहे थे। उसी समय बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और तीनों ही गहरे पानी में समा गए। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाने की कोशिश की। लेकिन सफलता नहीं मिली। तीनों को मृत अवस्था में निकाला जा सका। ‌घटना की जानकारी मृतक परिजनों को मिली तो वहां कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र की है।