मथुरा में दर्दनाक हादसा: बहन की शादी में शामिल होने जा रहे हैं तीन चचेरे भाइयों की मौत, मचा कोहराम

Mathura Tragic Accident: Three Cousin Brothers Die मथुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। जब एक बाइक पर सवार होकर तीन चचेरे भाई, बहन की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में राधा कुंड नहर से गुजर रहे थे। उसी समय बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और तीनों ही गहरे पानी में समा गए। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाने की कोशिश की। लेकिन सफलता नहीं मिली। तीनों को मृत अवस्था में निकाला जा सका। घटना की जानकारी मृतक परिजनों को मिली तो वहां कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बाइक पर सवार होकर कन्हैया पुत्र अमरचंद, प्रवीण पुत्र मुकेश और अंकुश पुत्र राजवीर निवासीगण मासूम नगर, महोली मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उनकी बाइक अभी राधा कुंड नहर से गुजर रही थी। उसी समय वह अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहर की पुलिया में रेलिंग नहीं थी। जिससे किनारे का आइडिया नहीं लगा पाए।
मौके पर मौजूद गोताखोरों ने तत्काल छलांग लगाकर बचाने का प्रयास किया। लेकिन तीनों गहरे पानी में चले गए। डायल 112 में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों को बाहर निकलवाया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
सूचना पाकर गोवर्धन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर मृतक परिजन पहुंच गए। शवों को देखकर रोना-पीटना मच गया। जेसीबी के माध्यम से मोटरसाइकिल को बाहर निकलवाया गया। गोवर्धन थाना पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
