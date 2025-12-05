कितने पढ़े लिखे हैं इंद्रेश उपाध्याय; लव मैरिज है या अरेंज…शादी के बाद सबसे पहले कहां जाने का है प्लान?

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा अपने-अपने परिजनों के साथ बुधवार (3 दिसंबर) की सुबह ही जयपुर पहुंच गए थे। होटल में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोनों परिवार सादगी के साथ भव्यता का मेल रखते हुए इस विवाह समारोह का आयोजन कर रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि इंद्रेश उपाध्याय कितने पढ़े लिखे हैं? वह लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज? शादी के बाद वह सबसे पहले कहां जाएंगे? आपको बताते हैं सवालों के जवाब।