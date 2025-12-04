Indresh Upadhyay Ki Shadi: कौन से 2 फेमस स्टार्स लगाएंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में एंटरटेनमेंट का तड़का?

इस संगीतमय कार्यक्रम में मान्या अरोड़ा अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने खास तौर पर भजन और लोकगीतों पर आधारित मायरा-भात की एक विशेष प्रस्तुति तैयार की है। मान्या शादियों में मायरा-भात और म्यूजिकल फेरे कराने के लिए जानी जाती हैं। पूरा कार्यक्रम पारंपरिक अंदाज में हो रहा है। होटल प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आयोजन से जुड़ी कोई भी फोटो या वीडियो सार्वजनिक ना करें।