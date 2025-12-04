4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मथुरा

Indresh Upadhyay Ki Shadi: कौन से 2 फेमस स्टार्स लगाएंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में एंटरटेनमेंट का तड़का?

Indresh Upadhyay Ki Shadi Update: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को आमेर के ताज होटल में होने जा रही है। जानिए, कौन से स्टार्स उनकी शादी में परफॉर्म कर सकते हैं?

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 04, 2025

b praak and manya arora may perform at indresh upadhyay wedding in taj hotal amer jaipur

कौन से 2 फेमस स्टार्स लगाएंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में एंटरटेनमेंट का तड़का! फोटो सोर्स- Video Grab

Indresh Upadhyay Ki Shadi Update: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी बारात के साथ जयपुर पहुंच गए हैं। 5 दिसंबर को उनकी शादी 5-स्टार होटल ताज आमेर में होगी। उनकी होने वाली दुल्हन शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। शिप्रा के पिता हरेंद्र शर्मा DSP के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। जबकि उनका परिवार वर्तमान में पंजाब के अमृतसर में निवास करता है।

2 फेमस स्टार्स करेंगे इंद्रेश उपाध्याय की शादी में परफॉर्म!

इस रॉयल शादी (Royal Wedding) का हिस्सा बनने के लिए देशभर से कई नामचीन मेहमान और प्रतिष्ठित हस्तियां जयपुर पहुंचने लगी हैं। बताया जा रहा है कि मायरा-भात के कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक मान्या अरोड़ा प्रस्तुति देंगी। जबकि बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बी प्राक (B Praak) शाम के रिसेप्शन के दौरान परफॉर्म कर सकते हैं।

इंद्रेश उपाध्याय के साथ परिवार जयपुर पहुंचा

इंद्रेश उपाध्याय अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंच गए हैं, जहां आज से विवाह से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। पहला आयोजन मायरा-भात का है, जो ताज आमेर के कुंदन वन में आयोजित किया जा रहा है।

इस संगीतमय कार्यक्रम में मान्या अरोड़ा अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने खास तौर पर भजन और लोकगीतों पर आधारित मायरा-भात की एक विशेष प्रस्तुति तैयार की है। मान्या शादियों में मायरा-भात और म्यूजिकल फेरे कराने के लिए जानी जाती हैं। पूरा कार्यक्रम पारंपरिक अंदाज में हो रहा है। होटल प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आयोजन से जुड़ी कोई भी फोटो या वीडियो सार्वजनिक ना करें।

इंद्रेश उपाध्याय की शादी में किसे भेजा गया न्यौता?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाह समारोह में देश-विदेश से कई प्रतिष्ठित संत, कथावाचक और हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसमें बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, और कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी सहित कई नामी संत और विशिष्ट अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

