4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी; आमेर के ताज में होने जा रही शादी के लिए किस-किस को भेजा गया न्यौता?

Indresh Upadhyay Ki Shadi Update: जानिए इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी के बारे में....साथ ही जानें कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में किसे-किसे न्यौता भेजा गया है?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 04, 2025

indresh upadhyay ki shadi know about his wife shipra who invited for wedding to be held at taj mahal hotal amer

कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी; शादी के लिए किसे भेजा गया न्यौता? फोटो सोर्स-X (iamrkrajput )

Indresh Upadhyay Ki Shadi Update: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय जीवनसाथी के रूप में किसे चुन रहे हैं?

जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में होगी शादी

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में संपन्न होने जा रही है। मथुरा से जयपुर के लिए बारात प्रस्थान कर चुकी है। बारात के शानदार स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इंद्रेश उपाध्याय की शादी में किसे भेजा गया न्यौता?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाह समारोह में देश-विदेश से कई प्रतिष्ठित संत, कथावाचक और हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसमें बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, सिंगर बी प्राक सहित कई नामी संत और विशिष्ट अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी कौन हैं?

सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा है। जो मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। फिलहाल उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिप्रा के पिता हरेंद्र शर्मा पुलिस विभाग में DSP रह चुके हैं।

इंद्रेश उपाध्याय की शादी कब और कहां होगी?

इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर स्थित ताज होटल आमेर (Taj Hotel Amer) में होने जा रही है। मंगलवार को वृंदावन में इंद्रेश उपाध्याय की हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में धूमधाम से संपन्न हुईं। बुधवार को भव्य बारात निकासी निकाली गई, जहां इंद्रेश उपाध्याय दूल्हा रूप में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी भी बैठी थी। बारातियों का उत्साह देखने लायक था। वे घोड़े पर सवार होकर हाथों में बांके बिहारी जी का निशान थामे पूरे जोश और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे थे।

इंद्रेश उपाध्याय के बारे में

इंद्रेश उपाध्याय 28 साल के है। उनका जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। वह देश के प्रसिद्ध कथावाचकों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

UP: BJP के नए अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? पार्टी जल्द ही करेगी घोषणा!
लखनऊ
bjp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Wedding

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी; आमेर के ताज में होने जा रही शादी के लिए किस-किस को भेजा गया न्यौता?

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मथुरा वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश कुमार की शादी 5 दिसंबर को, जानें किसके साथ हो रही?

कथावाचक इंद्रेश कुमार की शादी 5 दिसंबर को (फोटो सोर्स- फेसबुक इंद्रेश कुमार)
मथुरा

वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश बने दूल्हा: चांदी की छड़ी, पगड़ी और शाही घुड़चढ़ी के साथ जयपुर रवाना, जानिए कौन है दुल्हनिया?

indresh upadhyay jaipur wedding baraat taj amer viral news
मथुरा

Encounter Mathura Police: यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात मुठभेड़ में मथुरा पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा

रात की हाईवे कार्रवाई: मथुरा पुलिस ने 25 हजार इनामी बदमाश को धर दबोचा (Source: Police Media Cell)
मथुरा

अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष राधाकेली कुंज आश्रम पहुंचे, संत प्रेमानंद महाराज ने उतारी आरती

महंत श्री नृत्य गोपाल दास और संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' राधा केली कुंज)
मथुरा

बांके बिहारी का प्राकट्योत्सव: संत प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी लालजू?

संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' संत प्रेमानंद महाराज)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.