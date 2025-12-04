कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी; आमेर के ताज में होने जा रही शादी के लिए किस-किस को भेजा गया न्यौता?

कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी; शादी के लिए किसे भेजा गया न्यौता? फोटो सोर्स-X (iamrkrajput )
Indresh Upadhyay Ki Shadi Update: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय जीवनसाथी के रूप में किसे चुन रहे हैं?
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में संपन्न होने जा रही है। मथुरा से जयपुर के लिए बारात प्रस्थान कर चुकी है। बारात के शानदार स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाह समारोह में देश-विदेश से कई प्रतिष्ठित संत, कथावाचक और हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसमें बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, सिंगर बी प्राक सहित कई नामी संत और विशिष्ट अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा है। जो मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। फिलहाल उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिप्रा के पिता हरेंद्र शर्मा पुलिस विभाग में DSP रह चुके हैं।
इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर स्थित ताज होटल आमेर (Taj Hotel Amer) में होने जा रही है। मंगलवार को वृंदावन में इंद्रेश उपाध्याय की हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में धूमधाम से संपन्न हुईं। बुधवार को भव्य बारात निकासी निकाली गई, जहां इंद्रेश उपाध्याय दूल्हा रूप में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी भी बैठी थी। बारातियों का उत्साह देखने लायक था। वे घोड़े पर सवार होकर हाथों में बांके बिहारी जी का निशान थामे पूरे जोश और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे थे।
इंद्रेश उपाध्याय 28 साल के है। उनका जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। वह देश के प्रसिद्ध कथावाचकों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं।
