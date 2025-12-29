वृंदावन स्थित सुदामा कुटी एक बार फिर चर्चा में…क्यों जुटेंगे RSS प्रमुख के साथ चार राज्यों के मुख्यमंत्री

जानकारी के मुताबिक सुदामा कुटी का दस जनवरी से 10 दिवसीय शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सुदामा कुटी के महंत और नाभापीठाधीश्वर सुतीक्ष्णदास महाराज के मुताबिक वृंदावन में सुदामा कुटी की स्थापना साल 1926 में हुई थी। 100 सालों से यहां संत महात्माओं की सेवा के साथ ही गोसेवा का का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इस उपलक्ष्य में 10 जनवरी से 20 जनवरी तक यहां महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का समापन 21 जनवरी को महाप्रसाद के साथ होगा.