लखनऊ

UP: BJP के नए अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? पार्टी जल्द ही करेगी घोषणा!

UP Politics: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? क्या वह OBC वर्ग से होंगे या SC वर्ग से? भाजपा जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 30, 2025

up politics which category could new bjp state president in uttar pradesh be from name announced soon

यूपी में BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? प्रतीकात्मक तस्वीर।

UP Politics: उत्तर प्रदेश में हाल ही में BJP ने 14 नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की। जिसमें पार्टी ने जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। नए चयनित जिलाध्यक्षों में 7 सामान्य वर्ग, 6 पिछड़ी जातियों और 1 अनुसूचित जाति से हैं। वहीं, 98 जिला/शहर यूनिट के चीफ में से अब सिर्फ 14 पर फैसला होना बाकी है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश BJP के नए प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट का रास्ता तैयार है। यह पोस्ट पिछले 3 महीनों से खाली पड़ी है।

2027 में होने है विधानसभा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी जीत से उत्साहित BJP पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी ऑर्गनाइजेशन पर फोकस करने वाली है। राज्य 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा यूपी में अगले साल यानी 2026 में पंचायत इलेक्शन भी होने हैं।

OBCs पर बीजेपी का फोकस

देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से अहम राज्य पर लगातार तीसरी बार राज करने के लिए BJP की कोशिशें जारी हैं। इस साल मार्च में पार्टी को 70 जिला और शहर यूनिट प्रेसिडेंट के नाम बताए हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में BJP ने 28 पेंडिंग जिलों में से 14 के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउंस (पढ़ें पूरी खबर) किए। जिसमें OBCs पर साफ फोकस था।

84 यूनिट हेड में से 31 OBC

14 और जिला अध्यक्षों के अनाउंसमेंट से यह बात चल रही है कि पार्टी आखिरकार एक नए स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए तैयार है। अब तक अनाउंस किए गए 84 यूनिट हेड में से 31 OBC, 7 शेड्यूल कास्ट (SCs) हैं। बाकी 46 जनरल कैटेगरी से हैं। जबकि 70 नामों की पहली लिस्ट में जनरल कैटेगरी से ज्यादा और OBC से लगभग 25 नाम थे।

किन शहरों में BJP ने घोषित किए प्रदेश अध्यक्ष

OBC में भी, मौर्य, प्रजापति, निषाद, वर्मा, कुशवाहा के साथ-साथ पाल जैसे प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी ने मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, एटा, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, जौनपुर, कौशांबी जिलों और झांसी और अलीगढ़ शहरों के लिए अपने प्रमुख घोषित किए हैं। BJP नेताओं की माने तो अभी भी 14 यूनिट्स हैं जिनके प्रमुख घोषित किए जाने बाकी हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं वाराणसी जिला, अयोध्या, सहारनपुर, अंबेडकरनगर, चंदौली।

'अब प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ेगा'

एक सीनियर BJP नेता का कहना है, "शुरुआती 70 जिला और शहर प्रमुखों की घोषणा के बाद शायद 9 महीने की देरी हुई होगी, लेकिन अब प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, अब पूरा फोकस राज्य अध्यक्ष पर है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों और उससे पहले पंचायत चुनावों में राज्य का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में से एक है इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष का चुनाव जुड़ा होगा।"

OBC या दलित चेहरे पर विचार कर रही BJP

BJP नेता ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है।" भूपेंद्र सिंह चौधरी का UP प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का टर्म अगस्त में खत्म हो गया था। सूत्रों की माने तो पार्टी आने वाले चुनावों में BJP प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए किसी OBC या दलित चेहरे पर विचार कर रही है। एक अन्य पार्टी नेता का कहना है, "हाल ही में 14 जिला अध्यक्ष के ऐलान से यह साफ हो गया है कि फोकस OBC पर है और अगले OBC स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट की संभावना का इशारा किया।

आज हो सकती है मीटिंग

पार्टी सूत्रों की माने तो BJP की टॉप लीडरशिप वीकेंड में मीटिंग कर सकती है और पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कदम उठा सकती है, जो पिछले साल से पेंडिंग है। सूत्रों के मुताबिक, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ BJP के अन्य सीनियर नेता पार्टी के DDU मार्ग हेडक्वार्टर में मिल सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो मीटिंग में उत्तर प्रदेश और हरियाणा यूनिट प्रेसिडेंट के चुनाव के अलावा नेशनल लेवल पर संगठन में बदलावों पर भी बात हो सकती है।

