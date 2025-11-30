UP: BJP के नए अध्यक्ष किस वर्ग से हो सकते हैं? पार्टी जल्द ही करेगी घोषणा!

BJP नेता ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है।" भूपेंद्र सिंह चौधरी का UP प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का टर्म अगस्त में खत्म हो गया था। सूत्रों की माने तो पार्टी आने वाले चुनावों में BJP प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए किसी OBC या दलित चेहरे पर विचार कर रही है। एक अन्य पार्टी नेता का कहना है, "हाल ही में 14 जिला अध्यक्ष के ऐलान से यह साफ हो गया है कि फोकस OBC पर है और अगले OBC स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट की संभावना का इशारा किया।