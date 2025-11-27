UP: भाजपा को 14 जिलाध्यक्ष मिले: वो 5 चेहरे जिन पर पार्टी ने फिर से जताया भरोसा; इस दागी नेता पर गिरी गाज!

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गृह जनपद जालौन में उर्विजा दीक्षित को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशांबी में भी धर्मराज मौर्या को दोबारा जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले में कृष्णपाल सिंह, अलीगढ़ महानगर में राजीव शर्मा और फिरोजाबाद जिले में उदय प्रताप सिंह पर भी भाजपा ने दोबारा भरोसा जताया है।