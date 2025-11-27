UP: भाजपा को 14 जिलाध्यक्ष मिले: वो 5 चेहरे जिन पर पार्टी ने फिर से जताया भरोसा; इस दागी नेता पर गिरी गाज!

UP: भाजपा को 14 जिलाध्यक्ष मिले: वो 5 चेहरे जिन पर पार्टी ने फिर से जताया भरोसा। प्रतीकात्मक तस्वीर।
UP Politics: उत्तर प्रदेश में BJP ने 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। जिसमें पार्टी ने जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। नए चयनित जिलाध्यक्षों में 7 सामान्य वर्ग, 6 पिछड़ी जातियों और 1 अनुसूचित जाति से हैं। इनमें से 5 पुराने चेहरों को फिर से जिम्मेदारी दी गई है।
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गृह जनपद जालौन में उर्विजा दीक्षित को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशांबी में भी धर्मराज मौर्या को दोबारा जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले में कृष्णपाल सिंह, अलीगढ़ महानगर में राजीव शर्मा और फिरोजाबाद जिले में उदय प्रताप सिंह पर भी भाजपा ने दोबारा भरोसा जताया है।
इसके अलावा, फतेहपुर के दागी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को BJP ने पद से हटा दिया है। उन पर संगठन में पद दिलाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग करने के गंभीर आरोप लगे थे। उनकी जगह अब अन्नू श्रीवास्तव को फतेहपुर का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
इससे पहले 17 मार्च को 98 संगठनात्मक जिलों में से 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अब कुल मिलाकर 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जबकि 14 पद अभी भी खाली हैं। अब तक पार्टी ने 53 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। 31 पुराने जिलाध्यक्षों को दोबारा मौका दिया है।
|श्रेणी / जाति
|संख्या
|सामान्य वर्ग
|45
|अनुसूचित जाति
|7
|पिछड़ी जातियां
|32
|कायस्थ
|4
|ब्राह्मण
|21
|वैश्य
|5
|ठाकुर समाज
|13
-जौनपुर में संगठनात्मक बदलाव करते हुए पुष्पराज सिंह की जगह अजीत प्रजापति को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
-हापुड़ में नरेश तोमर को हटाकर कविता माधरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
-मेरठ जिले में शिवकुमार राणा की जगह हरवीर लाल को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
-हाथरस में शरद माहेश्वरी को हटाते हुए प्रेमसिंह कुशवाहा को जिलाध्यक्ष पद की कमान दी गई है।
-एटा में संदीप जैन की जगह प्रमोद गुप्ता को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
-झांसी महानगर में हेमंत परिहार को हटाकर सुधीर सिंह को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
-हमीरपुर में सुनील पाठक की जगह अब शकुंतला निषाद जिलाध्यक्ष होंगी।
-बाराबंकी में संगठन ने अरविंद मौर्या को हटाकर राम सिंह वर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी है।
|क्षेत्र
|जिला
|जिलाध्यक्ष
|वर्ग
|पश्चिम
|मेरठ जिला
|हरवीर पाल
|पिछड़ा
|पश्चिम
|हापुड़
|कविता माधरे
|अनुसूचित
|बुंदेलखंड
|फिरोजाबाद जिला
|उदय प्रताप सिंह
|सामान्य
|बुंदेलखंड
|हाथरस
|प्रेम सिंह कुशवाहा
|पिछड़ा
|बुंदेलखंड
|अलीगढ़ महानगर
|रजनी शर्मा
|सामान्य
|बुंदेलखंड
|अलीगढ़ जिला सिंह लाला
|कृष्ण पाल
|सामान्य
|बुंदेलखंड
|एटा
|प्रमोद गुप्ता
|सामान्य
|कानपुर
|जालौन
|उर्जिता दीक्षित
|सामान्य
|कानपुर
|झांसी महानगर
|सुधीर सिंह
|सामान्य
|कानपुर
|हमीरपुर
|शकुंतला निषाद
|पिछड़ा
|कानपुर
|फतेहपुर
|अतुल श्रीवास्तव
|सामान्य
|अवध
|बाराबंकी
|राम सिंह वर्मा
|पिछड़ा
|काशी
|जौनपुर
|अजीत प्रजापति
|पिछड़ा
|काशी
|कौशांबी
|धर्मराज मौर्या
|पिछड़ा
भाजपा ने उत्तर प्रदेश को कुल 98 संगठनात्मक जिलों में बांटा है। जनवरी के पहले सप्ताह से ही इन जिलों में चुनाव प्रक्रिया जारी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध, खींचतान और नेताओं के दबाव के चलते प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्रनाथ पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सभी जिलों में एक साथ जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं कर सके।
