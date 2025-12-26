26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लखनऊ

घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की; शिवपाल यादव ने बताया नाम

ghosi assembly by election: घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। शिवपाल यादव ने नाम का एलान किया। जानिए किसे उम्मीदवार बनाया गया है।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 26, 2025

samajwadi party announces candidate from ghosi seat shivpal yadav reveals name sujit singh

घोसी सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित।

Ghosi Assembly By Election: समाजवादी पार्टी (SP) ने घोसी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल यादव ने उनके नाम का एलान किया है। बता दें कि ये सीट सुधाकर सिंह के निधन के बाद से रिक्त है।

शिवपाल सिंह यादव ने की घोसी सीट से उम्मीदवार की घोषणा

मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सुजीत सिंह के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुजीत सिंह घोसी क्षेत्र की जनता के बीच प्रभावी और मजबूत प्रतिनिधित्व करेंगे। सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी चुनावी रणनीति को और धार दी है।

शिवपाल यादव ने कहा कि सुजीत सिंह घोसी क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता उपचुनाव में सुजीत सिंह को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। पार्टी का पूरा आशीर्वाद और समर्थन सुजीत सिंह के साथ है।

घोसी सीट से सपा का उम्मीदवार

जैसे-जैसे घोसी उपचुनाव की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, सपा ने सुजीत सिंह को मैदान में उतारकर अपनी ताकत का स्पष्ट संदेश दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण किस दिशा में करवट लेते हैं।

उधर, समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर इस सीट को लेकर मंथन जारी है।

सुधाकर सिंह के निधन के बाद से सीट रिक्त

गौरतलब है कि घोसी सीट पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई थी। सुधाकर सिंह का हाल ही में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया था। वह साल 2023 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराकर विधायक बने थे।

