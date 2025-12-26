घोसी सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की; शिवपाल यादव ने बताया नाम

Ghosi Assembly By Election: समाजवादी पार्टी (SP) ने घोसी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल यादव ने उनके नाम का एलान किया है। बता दें कि ये सीट सुधाकर सिंह के निधन के बाद से रिक्त है।