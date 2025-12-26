भाभी के लिए जुनून में पहुंचा हवालात, बेल पर छूटा फिर भी नहीं उतरा बुखार, दोबारा हुआ गिरफ्तार

जमानत पर रिहा होने के बावजूद, एहराज ने कथित तौर पर अपना बर्ताव नहीं बदला और फिर से महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। 23 दिसंबर को, वह अपनी मौसी के घर गया, जहां उसकी भाभी भी रहती है। जब उसकी मौसी ने उसे जाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने भाभी का हाथ यह कहते हुए पकड़ लिया कि वह उससे प्यार करता है। साथ ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। आरोपी ने भाभी से यह भी कहा कि वह जज को यह बताकर केस वापस ले ले कि केस झूठा है। उसने कहा कि वह उसे अपने साथ रखेगा।