Year Ender 2025: मुस्कान का ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड, 23 लोगों ने किया रेप, और…’, 5 बड़ी घटनओं से दहला यूपी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शिक्षा और संस्कार की छवि को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना हुई। हाटा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 में स्थित संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला, जिसे आवासीय विद्यालय के रूप में जाना जाता है, वहां पढ़ने वाले एक किशोर छात्र की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ने किशोर छात्र के साथ कथित तौर पर अनैतिक कृत्य का प्रयास किया था। छात्र द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने के इरादे से शव को फंदे से लटका दिया गया। ये घटना सितंबर 2025 में हुई।