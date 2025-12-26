Year Ender 2025: मुस्कान का ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड, 23 लोगों ने किया रेप, और…’, 5 बड़ी घटनओं से दहला यूपी

5 बड़ी क्राइम की घटनाएं, जिसने पूरे देश को हिला दिया। फोटो सोर्स-AI
Year Ender 2025: साल 2026 के आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने देश के मीडिया का ध्यान खींचा। आपको बताते हैं 2025 में हुई 5 बड़ी क्राइम की घटनाओं के बारे में।
लंदन के एक मॉल में कार्यरत सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी से भी जुड़े रह चुके थे। वह 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित अपने घर पहुंचे थे। अगले दिन 25 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया, जबकि 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन भी परिवार के साथ मनाया गया।
इन खुशियों भरे पलों के कुछ ही दिन बाद, 3 मार्च की रात सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ कि इस हत्या की साजिश खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर रची थी।
जांच में सामने आया कि मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। सबूत छिपाने के इरादे से ड्रम को सीमेंट के घोल से पूरी तरह सील कर दिया गया, ताकि किसी को शक ना हो।
वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ कथित रूप से 23 लोगों द्वारा कई दिनों तक दुष्कर्म किए जाने का एक विस्तृत मामला सामने आया। आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पदार्थ दिया। बाद में होटल और अलग-अलग स्थानों पर उसे दुष्कर्म के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता ने बाद में परिवार को बताया और पुलिस ने जांच शुरू की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला अप्रैल 2025 का है।
ये मामला जुलाई 2025 में सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी में फर्जी दूतावास पर छापा पड़ा। यूपी STF (नोएडा यूनिट) ने एक आलीशान कोठी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया है जो कविनगर, गाजियाबाद का ही रहने वाला है।
West Arctica, Saborga, Poulvia और Lodonia जैसे काल्पनिक या माइक्रो-नेशन्स का राजदूत (Ambassador) आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को बताकर कई सालों से फर्जी दूतावास चला रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी जैन ने कविनगर गाजियाबाद में आलीशान कोठी किराए पर ले रखी थी, यहीं पर आरोपी ने West Arctica Embassy के नाम से फेक दूतावास खोला था।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शिक्षा और संस्कार की छवि को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना हुई। हाटा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 में स्थित संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला, जिसे आवासीय विद्यालय के रूप में जाना जाता है, वहां पढ़ने वाले एक किशोर छात्र की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ने किशोर छात्र के साथ कथित तौर पर अनैतिक कृत्य का प्रयास किया था। छात्र द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने के इरादे से शव को फंदे से लटका दिया गया। ये घटना सितंबर 2025 में हुई।
लखनऊ के बंथरा इलाके में 11वीं कक्षा की एक दलित छात्रा के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। घटना अक्टूबर 2025 की है। कृष्णा नगर क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने रिश्तेदार से मिलने घर से निकली थी और एक परिचित युवक के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में दोनों एक पेट्रोल पंप के पास स्थित आम के बाग में कुछ देर के लिए रुके थे।
इसी दौरान 5 अज्ञात युवक वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की के परिचित की पिटाई की और उसे धमकाते हुए वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा को डराया-धमकाया और कथित रूप से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
