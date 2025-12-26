26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Year Ender 2025: मुस्कान का ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड, 23 लोगों ने किया रेप, और…’, 5 बड़ी घटनओं से दहला यूपी

Year Ender 2025: जानिए, 5 बड़ी क्राइम की घटनओं के बारे में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसमें मुस्कान का 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड भी शामिल है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 26, 2025

year ender 2025 know about uttar pradesh 5 major crime incidents muskan blue drum murder case

5 बड़ी क्राइम की घटनाएं, जिसने पूरे देश को हिला दिया। फोटो सोर्स-AI

Year Ender 2025: साल 2026 के आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने देश के मीडिया का ध्यान खींचा। आपको बताते हैं 2025 में हुई 5 बड़ी क्राइम की घटनाओं के बारे में।

मेरठ का 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड

लंदन के एक मॉल में कार्यरत सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी से भी जुड़े रह चुके थे। वह 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित अपने घर पहुंचे थे। अगले दिन 25 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया, जबकि 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन भी परिवार के साथ मनाया गया।

इन खुशियों भरे पलों के कुछ ही दिन बाद, 3 मार्च की रात सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ कि इस हत्या की साजिश खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर रची थी।

जांच में सामने आया कि मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। सबूत छिपाने के इरादे से ड्रम को सीमेंट के घोल से पूरी तरह सील कर दिया गया, ताकि किसी को शक ना हो।

2025 वाराणसी गैंग रेप मामला

वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ कथित रूप से 23 लोगों द्वारा कई दिनों तक दुष्कर्म किए जाने का एक विस्तृत मामला सामने आया। आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पदार्थ दिया। बाद में होटल और अलग-अलग स्थानों पर उसे दुष्कर्म के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता ने बाद में परिवार को बताया और पुलिस ने जांच शुरू की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला अप्रैल 2025 का है।

गाजियाबाद: फर्जी दूतावास मामला

ये मामला जुलाई 2025 में सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी में फर्जी दूतावास पर छापा पड़ा। यूपी STF (नोएडा यूनिट) ने एक आलीशान कोठी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया है जो कविनगर, गाजियाबाद का ही रहने वाला है।

West Arctica, Saborga, Poulvia और Lodonia जैसे काल्पनिक या माइक्रो-नेशन्स का राजदूत (Ambassador) आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को बताकर कई सालों से फर्जी दूतावास चला रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी जैन ने कविनगर गाजियाबाद में आलीशान कोठी किराए पर ले रखी थी, यहीं पर आरोपी ने West Arctica Embassy के नाम से फेक दूतावास खोला था।

कुशीनगर में होस्टल में कक्षा 8 छात्र की हत्या

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शिक्षा और संस्कार की छवि को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना हुई। हाटा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 में स्थित संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला, जिसे आवासीय विद्यालय के रूप में जाना जाता है, वहां पढ़ने वाले एक किशोर छात्र की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ने किशोर छात्र के साथ कथित तौर पर अनैतिक कृत्य का प्रयास किया था। छात्र द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने के इरादे से शव को फंदे से लटका दिया गया। ये घटना सितंबर 2025 में हुई।

लखनऊ में दलित छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

लखनऊ के बंथरा इलाके में 11वीं कक्षा की एक दलित छात्रा के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। घटना अक्टूबर 2025 की है। कृष्णा नगर क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने रिश्तेदार से मिलने घर से निकली थी और एक परिचित युवक के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में दोनों एक पेट्रोल पंप के पास स्थित आम के बाग में कुछ देर के लिए रुके थे।

इसी दौरान 5 अज्ञात युवक वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की के परिचित की पिटाई की और उसे धमकाते हुए वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा को डराया-धमकाया और कथित रूप से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें

भाभी के लिए जुनून में पहुंचा हवालात, बेल पर छूटा फिर भी नहीं उतरा बुखार, दोबारा हुआ गिरफ्तार
लखनऊ
man love with his sister in law released on bail and then returned to her home arrested again crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

Year Ender 2025

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 02:38 pm

Published on:

26 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Year Ender 2025: मुस्कान का ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड, 23 लोगों ने किया रेप, और…’, 5 बड़ी घटनओं से दहला यूपी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025

UIDAI का नया आधार ऐप तैयार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट अब घर बैठे होगा आसान

UIDAI के नए मोबाइल एप का ट्रायल सफल, जनवरी में होगी आधिकारिक लॉन्चिंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए तैयार? 30 दिसंबर तक करें ये काम, वरना भूल जाओ अपना नाम

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ

UP Scholarship 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप की तारीख आगे बढ़ी, नया शेड्यूल जारी, जानिए कब तक कर सकते है आवेदन

UP Scholarship 2025-26
शिक्षा

भाभी के लिए जुनून में पहुंचा हवालात, बेल पर छूटा फिर भी नहीं उतरा बुखार, दोबारा हुआ गिरफ्तार

man love with his sister in law released on bail and then returned to her home arrested again crime news
लखनऊ

Cold Wave: यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर, लखनऊ में 8 डिग्री, कोहरे से थमी रफ्तार

लखनऊ-गाजियाबाद में पारा 8 डिग्री, कोहरे से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.