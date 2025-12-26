2025 बना किसानों का साल! यूपी सरकार की इन 5 योजनाओं ने बदल दी खेती की तस्वीर, यहां जानें नाम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना जो देशभर के सभी भूस्वामी किसान के परिवारों को वित्तीय सहारा देना होता है। 2025 में PM-KISAN में 20वीं किस्त 2 अगस्त को और 21वीं किस्त 19 नवंबर को की गई थी , जिसमें पात्र किसानों के खातों में 2000 की राशि, कुल 20,500 करोड़ और 18,000 करोड़ डाली गई, जिससे कुल 9.7 करोड़ और फिर 9 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। 2025 में साल एक नया फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इस योजना की फरवरी 2019 में पहली किस्त जारी की गई थी।