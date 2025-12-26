यूपी पंचायत चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए तैयार? 30 दिसंबर तक करें ये काम, वरना भूल जाओ अपना नाम

24 दिसंबर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के बाद मतदाताओं के नाम में गलती, नाम हटाने या सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। आपत्तियां दर्ज होने के बाद राज्य निर्वाचन विभाग 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक उन सभी आपत्तियों का निवारण करेगा। निस्तारण काम होने के बाद 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज इस काम को शुरू हुए 2 दिन हो गए हैं, अगर मतदाता सूची अपके नाम या अन्य किसी चीज को लेकर गलती है, तो आपके पास 30 दिसंबर तक ही समय है। अगर आप लेट होते हैं, तो इस बार यूपी पंचायत चुनाव 2026 में आप वोट नहीं दे पाएंगे।