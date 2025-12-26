26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए तैयार? 30 दिसंबर तक करें ये काम, वरना भूल जाओ अपना नाम

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जैसे ही आरक्षित और अनारक्षित सीटों के साथ अंतिम मतदाता सूची जिले के सभी ब्लॉकों और पंचायतों में प्रकाशित हुई, वहां मतदाताओं का तांता लग गया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 26, 2025

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media

UP Panchayat Chunav 2026 : यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का SIR करने के बाद यूपी में लगभग 40.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। जिनमें अधिक संख्या में युवा हैं। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार करीब 15 लाख ऐसे हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। SIR करने के बाद 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। हटाए मतदाता सूची नामों में से मृत मतदाता, गांव से बाहर चले गए लोग और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।

30 दिसंबर तक ही समय

24 दिसंबर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के बाद मतदाताओं के नाम में गलती, नाम हटाने या सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। आपत्तियां दर्ज होने के बाद राज्य निर्वाचन विभाग 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक उन सभी आपत्तियों का निवारण करेगा। निस्तारण काम होने के बाद 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज इस काम को शुरू हुए 2 दिन हो गए हैं, अगर मतदाता सूची अपके नाम या अन्य किसी चीज को लेकर गलती है, तो आपके पास 30 दिसंबर तक ही समय है। अगर आप लेट होते हैं, तो इस बार यूपी पंचायत चुनाव 2026 में आप वोट नहीं दे पाएंगे।

शिकायतों का सिलसिला शुरू

सूची प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों बाद कई ब्लॉकों में हंगामा शुरू हो गया। लोग BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) कार्यालयों पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपने लगे। कुछ ने नाम कटने, कुछ ने उम्र या पता गलत होने की शिकायत की। कई दावेदारों ने एक-दूसरे पर नाम कटवाने या जोड़ने के आरोप भी लगाए। बीएलओ पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा, जिससे माहौल गरमा गया।

आपत्ति दर्ज कराने का समय

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आपत्ति दर्ज कराने का समय 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक निर्धारित है। इस दौरान कोई भी मतदाता नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन या स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करें। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर अभी से गांवों का माहौल गरमाया हुआ है।

कब हो सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026?

पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इससे पार्टियां अपनी ताकत आजमाएंगी।

Published on:

26 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी पंचायत चुनाव 2026 में वोट डालने के लिए तैयार? 30 दिसंबर तक करें ये काम, वरना भूल जाओ अपना नाम

