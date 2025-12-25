पालतू डॉगी से इतना प्रेम दो सगी बहनों ने दे दी जान, डिप्रेशन में थीं…जहरीला पदार्थ पिया

Image Generated by Gemini.
लखनऊ :लखनऊ में एक अजब-गजब घटना देखने को मिली। यहां दो सगी बहनों ने अपने पालतू डॉगी के लिए जान दे दी। दोनों बहनें कुत्ते की गंभीर बीमारी के कारण परेशान थीं। दोनों बहनें कुत्ते से इतना गहरा लगाव रखती थीं कि उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वे गहरे अवसाद में चली गई थीं।
घटना दोदा खेड़ा जलालपुर गांव निवासी कैलाश सिंह की दो बेटियों राधा सिंह (24 वर्ष) और जिया सिंह (22 वर्ष) से जुड़ी है। परिजनों के अनुसार, दोनों बहनें घर में पले-पले पालतू कुत्ते से अटूट प्रेम करती थीं। पिछले कुछ समय से कुत्ता गंभीर रूप से बीमार था और काफी इलाज कराने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मां गुलाब देवी ने बताया कि कुत्ते की तड़प देखकर दोनों बहनें बेहद परेशान और डिप्रेशन में थीं। वे उसकी हालत को लेकर लगातार चिंतित रहती थीं।
बुधवार सुबह करीब 11 बजे मां ने दोनों बहनों को दुकान से कुछ सामान लाने भेजा था। दुकान से लौटने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वे जमीन पर गिर पड़ीं। परिजनों को जब पता चला कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बड़ी बहन राधा को मृत घोषित कर दिया। छोटी बहन जिया की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान गुरुवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया।
पारा थाने के इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों बहनों के भाई वीर सिंह के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और इसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को गहराई से झकझोर दिया है। परिजन सदमे में हैं और कुत्ते की बीमारी को इस दुखांत का मुख्य कारण बता रहे हैं।
