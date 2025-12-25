पालतू डॉगी से इतना प्रेम दो सगी बहनों ने दे दी जान, डिप्रेशन में थीं…जहरीला पदार्थ पिया

घटना दोदा खेड़ा जलालपुर गांव निवासी कैलाश सिंह की दो बेटियों राधा सिंह (24 वर्ष) और जिया सिंह (22 वर्ष) से जुड़ी है। परिजनों के अनुसार, दोनों बहनें घर में पले-पले पालतू कुत्ते से अटूट प्रेम करती थीं। पिछले कुछ समय से कुत्ता गंभीर रूप से बीमार था और काफी इलाज कराने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मां गुलाब देवी ने बताया कि कुत्ते की तड़प देखकर दोनों बहनें बेहद परेशान और डिप्रेशन में थीं। वे उसकी हालत को लेकर लगातार चिंतित रहती थीं।