25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पालतू डॉगी से इतना प्रेम दो सगी बहनों ने दे दी जान, डिप्रेशन में थीं…जहरीला पदार्थ पिया

Sisters consume poison pet dog grief : लखनऊ में एक अजब-गजब घटना देखने को मिली, जहां दो सगी बहनों ने अपने पालतू कुत्ते की गंभीर बीमारी और तड़प सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 25, 2025

Image Generated by Gemini.

लखनऊ :लखनऊ में एक अजब-गजब घटना देखने को मिली। यहां दो सगी बहनों ने अपने पालतू डॉगी के लिए जान दे दी। दोनों बहनें कुत्ते की गंभीर बीमारी के कारण परेशान थीं। दोनों बहनें कुत्ते से इतना गहरा लगाव रखती थीं कि उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वे गहरे अवसाद में चली गई थीं।

कुत्ते को थी गंभीर बीमारी

घटना दोदा खेड़ा जलालपुर गांव निवासी कैलाश सिंह की दो बेटियों राधा सिंह (24 वर्ष) और जिया सिंह (22 वर्ष) से जुड़ी है। परिजनों के अनुसार, दोनों बहनें घर में पले-पले पालतू कुत्ते से अटूट प्रेम करती थीं। पिछले कुछ समय से कुत्ता गंभीर रूप से बीमार था और काफी इलाज कराने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मां गुलाब देवी ने बताया कि कुत्ते की तड़प देखकर दोनों बहनें बेहद परेशान और डिप्रेशन में थीं। वे उसकी हालत को लेकर लगातार चिंतित रहती थीं।

दुकान से सामान लेने गईं थी दोनों बहनें

बुधवार सुबह करीब 11 बजे मां ने दोनों बहनों को दुकान से कुछ सामान लाने भेजा था। दुकान से लौटने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वे जमीन पर गिर पड़ीं। परिजनों को जब पता चला कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बड़ी बहन राधा को मृत घोषित कर दिया। छोटी बहन जिया की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान गुरुवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

पारा थाने के इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों बहनों के भाई वीर सिंह के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया और इसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को गहराई से झकझोर दिया है। परिजन सदमे में हैं और कुत्ते की बीमारी को इस दुखांत का मुख्य कारण बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी, प्रियका और सोनिया गांधी समेत 6 को लखनऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें मामला
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पालतू डॉगी से इतना प्रेम दो सगी बहनों ने दे दी जान, डिप्रेशन में थीं…जहरीला पदार्थ पिया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब, PM Modi ने अटल सहित तीन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगा बसों का मेला, सुरक्षा–व्यवस्था चाक चौबंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

आकाश आनंद बने पिता, Mayawati ने दी बधाई, बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का स्वागत

बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का किया स्वागत, बसपा में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : Akash Anand X)
लखनऊ

गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा

is up 77 story of gangster vikas dubey why his wife afraid of what did high court say
लखनऊ

Atal Bihari Vajpayee: नहीं जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े ये 10 किस्से!

atal bihari vajpayee birthday know 10 stories related to him lucknow
लखनऊ

अटल बिहारी वाजपेयी 101 स्पेशल: राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, 126 स्कूल दो दिन बंद, पीएम ब्लड ग्रुप रिजर्व

अटल–श्यामा प्रसाद–दीनदयाल की प्रतिमाओं का अनावरण, सुरक्षा से लेकर यातायात तक चाक-चौबंद इंतजाम
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.