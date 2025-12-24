24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

राहुल गांधी, प्रियका और सोनिया गांधी समेत 6 को लखनऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें मामला

Lucknow Court Send Notice to Rahul Gandhi : लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित छह प्रमुख नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 24, 2025

लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत 6 लोगों को नोटिस भेजा है, PC- X

लखनऊ: कांग्रेस के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित छह प्रमुख नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और इसके लिए अगली तारीख 5 जनवरी निर्धारित की है।

जानें क्या है पूरा मामला?

यह मामला कांग्रेस मुख्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी के दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। परिवादकर्ता अधिवक्ता नपेंद्र पांडेय ने 9 सितंबर को कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे (राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस अध्यक्ष), सोनिया गांधी (राज्यसभा सदस्य), केसी वेणुगोपाल (राज्यसभा सदस्य), प्रियंका गांधी वाड्रा (सांसद) और जयराम रमेश (कांग्रेस राज्यसभा सदस्य) को आरोपी बनाया गया है।

परिवादकर्ता के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट में दलील दी कि उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने कहा था कि वे भाजपा, आरएसएस और 'भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं'। यह बयान राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। अन्य आरोपियों ने भी इस बयान का समर्थन किया था।

परिवाद में आगे आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी संवैधानिक पदों पर आसीन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ झूठ बोलकर जनता में जहर घोल रहे हैं। उनका यह बयान देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलने वाला और राष्ट्र-विरोधी है।

छह लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जारी की नोटिस

सुनवाई के बाद विशेष जज आलोक वर्मा ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें परिवाद पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।

ये भी पढ़ें

एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक
शाहजहांपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राहुल गांधी, प्रियका और सोनिया गांधी समेत 6 को लखनऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं… मिलेगा पूरा सम्मान – शिवपाल यादव

लखनऊ

योगी का विपक्ष पर तंज— दंगा और उसका इलाज जानना है तो बरेली के मौलाना से पूछिए, यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता को मिला रहा मजबूत आधार, स्टार्टअप का बन रहा हब

लखनऊ

हम तो लिट्टी चोखा खाने एकत्र हुए थे… विपक्ष पता नहीं क्यूं निकाल रहा मायने – पीएन पाठक

लखनऊ

‘मैं भजन करने नहीं, व्यवस्था ठीक करने आया हूं’, विधानसभा में CM योगी का विपक्ष पर हमला

yogi adityanath up assembly speech opposition attack pooja pal
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.