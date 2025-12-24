राहुल गांधी, प्रियका और सोनिया गांधी समेत 6 को लखनऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें मामला

लखनऊ: कांग्रेस के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित छह प्रमुख नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और इसके लिए अगली तारीख 5 जनवरी निर्धारित की है।