आकाश आनंद बने पिता, Mayawati ने दी बधाई, बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का स्वागत

Mayawati Congratulates Akash Anand: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद के जीवन में खुशियों का नया अध्याय जुड़ गया है। आकाश आनंद के पिता बनने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मायावती ने न केवल परिवार में नई सदस्य के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि आकाश आनंद की उस सोच और संकल्प का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को बहुजन समाज के मिशन के लिए समर्पित करने की इच्छा जाहिर की है। यह संदेश सामने आते ही बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी इसे केवल एक पारिवारिक खुशी नहीं, बल्कि बहुजन आंदोलन की वैचारिक निरंतरता से भी जोड़कर देख रही है।

