लखनऊ

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब, PM Modi ने अटल सहित तीन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण

PM Modi Inaugurates Rashtriya Prerna Sthal: लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। डेढ़ लाख लोगों की मौजूदगी में शहर उत्सव में डूबा रहा।

लखनऊ

Ritesh Singh

Dec 25, 2025

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगा बसों का मेला, सुरक्षा–व्यवस्था चाक चौबंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगा बसों का मेला, सुरक्षा–व्यवस्था चाक चौबंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

PM Modi Inaugurates Rashtriya Prerna Sthal in Lucknow: लखनऊ की वसंत कुंज योजना गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश की राजनीति और विचारधारा के तीन महान स्तंभों,पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाल कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेढ़ लाख से अधिक लोग बसों, कारों और निजी वाहनों से पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में मानो बसों का मेला लग गया।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल: विचार, संस्कृति और राष्ट्रवाद का संगम

वसंत कुंज योजना में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणादायी जीवन मूल्यों का जीवंत केंद्र है। करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर को भव्य वास्तुकला, हरित वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। यहां स्थापित तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची हैं, जो दूर से ही श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान तिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया, जिससे वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया।

म्यूजियम का भी लोकार्पण, दिखेगा राष्ट्र नायकों का जीवन दर्शन

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में बने म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। म्यूजियम में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचार, संघर्ष और योगदान को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम की विभिन्न गैलरियों में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से जीवन परिचय,ऐतिहासिक दस्तावेज, भाषणों के अंश, जनसंघ का प्रतीक दीपक, भारत माता और सुदर्शन चक्र गैलरी ,राष्ट्र नायकों से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने इन गैलरियों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की सराहना की।

डेढ़ लाख की भीड़, 2000 बसें, 13 विशाल पार्किंग

इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 2000 बसें पहुंचीं। आयोजन स्थल के आसपास 13 विशाल पार्किंग स्थल बनाए गए, जिनमें 2600 बसें और 2000 कारें खड़ी करने की व्यवस्था रही। दूर-दूर तक खड़ी बसें और लोगों का जनसैलाब इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रहा था। तस्वीरों में बसों की लंबी कतारें और हजारों लोगों की भीड़ साफ बताती है कि कार्यक्रम को लेकर जनमानस में कितना उत्साह था।

मुख्यमंत्री योगी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद

समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर को उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा।

शहर सजा, चौराहों पर लाइटिंग, दीवारों पर चित्रकारी

  • प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया।
  • सड़कों के डिवाइडरों को साफ कर रंगाई-पुताई
  • प्रमुख चौराहों पर स्ट्रीट लाइट पोल पर रंगीन झालरें
  • दीवारों पर देशभक्ति और सांस्कृतिक चित्रकारी
  • कई राज्यों से मंगाए गए फूलों और पौधों से सजावट
  • हर तरफ उत्सव और आयोजन का माहौल नजर आया।

ट्रैफिक डायवर्जन, यातायात में बदलाव

25 दिसंबर के कार्यक्रम को देखते हुए 24 दिसंबर की रात 12 बजे से शहर में यातायात डायवर्जन लागू किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर विशेष इंतजाम किए। इमरजेंसी सेवाओं,एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी अनुमति दी गई।

चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, NSG से लेकर एंटी-ड्रोन टीम तैनात

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के अनुसार-

  • 18 पुलिस उपायुक्त
  • 26 अपर पुलिस उपायुक्त
  • 80 सहायक पुलिस आयुक्त
  • 189 इंस्पेक्टर
  • 1367 दरोगा, 214 महिला दरोगा
  • 4312 सिपाही, 997 महिला सिपाही
  • 18 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी RAF
  • 8 बम निरोधक दस्ता
  • NSG की 2 टीमें
  • ATS, एंटी-ड्रोन और एंटी-माइन टीमें
  • पूरे क्षेत्र में 24 घंटे CCTV निगरानी, क्विक रिस्पांस टीम और रिजर्व पुलिस बल तैनात रहा।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Dec 2025 02:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब, PM Modi ने अटल सहित तीन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण

आकाश आनंद बने पिता, Mayawati ने दी बधाई, बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का स्वागत

बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का किया स्वागत, बसपा में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : Akash Anand X)
लखनऊ

गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है ‘UP 77’? पत्नी को किस बात का सता रहा डर; HC ने क्या कहा

is up 77 story of gangster vikas dubey why his wife afraid of what did high court say
लखनऊ

Atal Bihari Vajpayee: नहीं जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े ये 10 किस्से!

atal bihari vajpayee birthday know 10 stories related to him lucknow
लखनऊ

अटल बिहारी वाजपेयी 101 स्पेशल: राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, 126 स्कूल दो दिन बंद, पीएम ब्लड ग्रुप रिजर्व

अटल–श्यामा प्रसाद–दीनदयाल की प्रतिमाओं का अनावरण, सुरक्षा से लेकर यातायात तक चाक-चौबंद इंतजाम
लखनऊ

DenseFog: यूपी में कोहरे-गलन का कहर, 48 जिले प्रभावित, अलर्ट जारी, स्कूल बंद, हवाई-रेल सेवाएं प्रभावित

Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
