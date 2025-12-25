राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब, PM Modi ने अटल सहित तीन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगा बसों का मेला, सुरक्षा–व्यवस्था चाक चौबंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
PM Modi Inaugurates Rashtriya Prerna Sthal in Lucknow: लखनऊ की वसंत कुंज योजना गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश की राजनीति और विचारधारा के तीन महान स्तंभों,पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाल कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेढ़ लाख से अधिक लोग बसों, कारों और निजी वाहनों से पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में मानो बसों का मेला लग गया।
वसंत कुंज योजना में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणादायी जीवन मूल्यों का जीवंत केंद्र है। करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर को भव्य वास्तुकला, हरित वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। यहां स्थापित तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची हैं, जो दूर से ही श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान तिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया, जिससे वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में बने म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। म्यूजियम में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचार, संघर्ष और योगदान को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम की विभिन्न गैलरियों में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से जीवन परिचय,ऐतिहासिक दस्तावेज, भाषणों के अंश, जनसंघ का प्रतीक दीपक, भारत माता और सुदर्शन चक्र गैलरी ,राष्ट्र नायकों से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने इन गैलरियों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की सराहना की।
इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 2000 बसें पहुंचीं। आयोजन स्थल के आसपास 13 विशाल पार्किंग स्थल बनाए गए, जिनमें 2600 बसें और 2000 कारें खड़ी करने की व्यवस्था रही। दूर-दूर तक खड़ी बसें और लोगों का जनसैलाब इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रहा था। तस्वीरों में बसों की लंबी कतारें और हजारों लोगों की भीड़ साफ बताती है कि कार्यक्रम को लेकर जनमानस में कितना उत्साह था।
समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर को उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा।
25 दिसंबर के कार्यक्रम को देखते हुए 24 दिसंबर की रात 12 बजे से शहर में यातायात डायवर्जन लागू किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर विशेष इंतजाम किए। इमरजेंसी सेवाओं,एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी अनुमति दी गई।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के अनुसार-
