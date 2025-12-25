राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब, PM Modi ने अटल सहित तीन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण

वसंत कुंज योजना में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणादायी जीवन मूल्यों का जीवंत केंद्र है। करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर को भव्य वास्तुकला, हरित वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। यहां स्थापित तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची हैं, जो दूर से ही श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान तिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया, जिससे वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया।