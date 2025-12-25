वो दिन दूर नहीं, जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में जाना जाएगा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया अनावरण, PC- IANS
लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में कहा कि वो दिन दूर नहीं, जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य का डिफेंस कॉरिडोर आने वाले समय में वैश्विक पहचान बनेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक विशाल डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और 'ऑपरेशन सिंदूर’ में जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, उसका निर्माण अब लखनऊ में हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर विश्व मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि भारत की प्रगति का पैमाना समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मुस्कान से तय होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसी विचार को उन्होंने अपना संकल्प बनाया है और ‘सेचुरेशन’ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जरूरतमंद सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज इस पावन अवसर पर वे महामना मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल उन विचारों का प्रतीक है जिन्होंने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्थल पर स्थापित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां जितनी ऊंची हैं, उनसे मिलने वाली प्रेरणा उससे कहीं अधिक ऊंची है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए कदम मिलाकर चलना होगा।
उन्होंने बताया कि जिस 30 एकड़ भूमि पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वहां वर्षों तक कूड़े-कचरे का पहाड़ लगा हुआ था, जिसे बीते तीन वर्षों में हटाकर यह भव्य स्थल विकसित किया गया। उन्होंने इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।
पीएम मोदी ने देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों ईसाई परिवार आज यह पर्व मना रहे हैं और यह उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, यही कामना है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन देश के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। इसके साथ ही यह महाराजा बिजली पासी की जयंती भी है, जिन्होंने वीरता, सुशासन और समावेश की समृद्ध विरासत छोड़ी।
पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सही मायनों में सुशासन को धरातल पर उतारा। उनके कार्यकाल में टेलीकॉम, सड़क और मेट्रो जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
