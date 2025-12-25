वो दिन दूर नहीं, जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में जाना जाएगा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों ईसाई परिवार आज यह पर्व मना रहे हैं और यह उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, यही कामना है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन देश के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। इसके साथ ही यह महाराजा बिजली पासी की जयंती भी है, जिन्होंने वीरता, सुशासन और समावेश की समृद्ध विरासत छोड़ी।