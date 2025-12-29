यूपी पंचायत चुनाव 2026 से पहले खूनी संघर्ष, दो पक्षों में ताबड़तोड़ चली गोलियां, प्रधान पर गंभीर आरोप

गांव में उदयवीर सिंह का परिवार खेती से गुजारा करता है। उनका घर प्रधान योगेश सिंह के घर के ठीक सामने है। उदयवीर ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव में उसने योगेश के विरोधी उम्मीदवार को समर्थन दिया था। तब से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा है। प्रधान पक्ष उसे देखते ही नाराज हो जाता था। यह रंजिश अब हिंसा में बदल गई। शुक्रवार को प्रधान पक्ष के लोगों ने उदयवीर के बेटे राधाकृष्ण को चौराहे पर घेरकर पीटा। वह किसी तरह बचकर घर पहुंचा। रविवार को परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इससे प्रधान पक्ष और भड़क गया। शाम करीब 6:30 बजे प्रधान पक्ष के लोग उदयवीर के घर पहुंचे। घर के बाहर खड़े दोनों भाइयों पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया, फिर गोलियां चलाईं। राधाकृष्ण के सिर में और अनिल के हाथ में गोली लगी। हमलावर फरार हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां राधाकृष्ण की मौत हो गई। अनिल का इलाज जारी है।