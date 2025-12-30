New Year 2026: नए वर्ष पर अयोध्या, काशी और मथुरा में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, वृंदावन में इतने किलोमीटर पैदल चलना होगा

मथुरा और वृंदावन में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। दर्शन के लिए भक्तों को करीब तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए शहर के चारों ओर कई पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।

तीनों शहरों में होटल और होम-स्टे के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में होटल टैरिफ 20 से 30 प्रतिशत तक महंगे हो चुके हैं। सामान्य दिनों में सस्ते दाम पर मिलने वाले होम-स्टे कमरों के लिए अब दोगुनी राशि चुकानी पड़ रही है।