‘मैया कब आएंगी… मिलवाओगे नहीं?’ शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश महाराज से सवाल; इस अंदाज में दिया जवाब

शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश महाराज से सवाल; 'मैया कब आएंगी' फोटो सोर्स- फेसबुक (@ Indresh Upadhyay)
Kathavachak Indresh Maharaj: अपनी शादी को लेकर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में उनकी शादी जयपुर के एक 5 स्टार होटल में हुई। जिसमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक से लेकर कथावाचक जया किशोरी का भी नाम शामिल है।
5 दिसंबर को जयपुर की शिप्रा शर्मा के साथ कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी हुई थी। काफी सारे संत और VIP-VVIP गेस्ट उनकी शादी में पहुंचे थे। इंद्रेश महाराज ने शादी की सभी रस्में संपन्न होने के बाद अपनी कथाएं फिर से शुरू कर दी हैं।
इंद्रेश महाराज शादी के बाद हाल ही में अपनी कथा में पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला ने उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछा। महिला से इंद्रेश महाराज से सवाल किया, ''मैया कब आएंगी? मिलवाओगे नहीं हमें?''
हालांकि इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मना कर रहे हों। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बता दें कि इंद्रेश महाराज के शादी समारोह की कुछ लोगों ने आलोचना भी की। शादी के बाद इंद्रेश महाराज ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। 'VrindaPath' यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में इंद्रेश महाराज आलोचकों को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कर रहे हैं, '' भैया, संसार में आप चाहे कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं-प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा और ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे।''
