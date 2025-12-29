‘मैया कब आएंगी… मिलवाओगे नहीं?’ शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश महाराज से सवाल; इस अंदाज में दिया जवाब

बता दें कि इंद्रेश महाराज के शादी समारोह की कुछ लोगों ने आलोचना भी की। शादी के बाद इंद्रेश महाराज ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। 'VrindaPath' यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में इंद्रेश महाराज आलोचकों को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कर रहे हैं, '' भैया, संसार में आप चाहे कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं-प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा और ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे।''