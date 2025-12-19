कौन हैं वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी? ऑक्सफोर्ड छोड़ बने भागवत के ‘युवा राजा’

पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन के रहने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन में भागवत के 'युवराज' के जाना जाता है। गोस्वामी सात साल के उम्र से कथा सुना रहे हैं। देश-विदेश में पुंडरीक गोस्वामी के कथा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। वृंदावन में 20 जुलाई, 1988 को पुंडरीक गोस्वामी का जन्म हुआ। पुंडरीक गोस्वामी के दादा और पिता दोनों की कथावाचक हैं। दादा प्रसिद्ध संत अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं और पिता श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं। पुंडरीक गोस्वामी का परिवार पिछले 38 पीढ़ियों भगवत कथा कहने के काम में लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद यह आध्यात्मिक मार्ग को चुना।