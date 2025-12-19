मां काली, बच्चा गोरा…! सड़क पर लोगों ने देखते ही पहुंचा दिया कोतवाली, मामला जान रह जाएंगे हैरान

बच्चे को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि बच्चा चोरी का है। शक के आधार पर महिला को थाने ले जाया गया। पुलिस ने महिला को बच्चे के जन्म से जुड़े कागजात दिखाने के बाद छोड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही, शहर के लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गई। लोगों का घटना को लेकर तहर-तहर की प्रतिक्रिया मिल रही है। बता दें कि बाजार में शाम 6 बजे के पास लोगों को एक महिला दिखाई दी, जो खाना मांग रही थी। महिला के पास एक बच्चा, जो बहुत ही गोरा, वहीं महिला बच्चे से बहुत ही काली थी। दोनों के रंगों के बीच जमीन-आसमान का फर्क था। लोगों को महिला पर शक हुआ कि उसने बच्चा चोरी किया है।