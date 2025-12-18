अब 4 घंटे नहीं, 45 मिनट में आगरा से ग्वालियर तक होगा सफर , नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बदलेगा तस्वीर

आगरा के एक्सप्रेस वे में हादसों के बीच आगरा से ग्वालियर आने-जाने वालों लोगों के लिए राहत की खबर है। आने वाले समय में दोनों शहरों के बीच सफर काफी आसान और तेज होने वाला है। सरकार यहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसके शुरू होते ही, जहां अभी लगभग 4 घंटे लगते हैं, वहीं अब करीब 45 मिनट में लगभग पूरा हो जाएगा।