18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

अब 4 घंटे नहीं, 45 मिनट में आगरा से ग्वालियर तक होगा सफर , नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बदलेगा तस्वीर

Agra to Gwalior New Expressway : आगरा से ग्वालियर आने-जाने वालों के लिए राहत की खबर है। लोग जो सफर 4 घंटे करते थे, उसका समय अब सिर्फ 45 मिनट में ही कर पाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Anuj Singh

Dec 18, 2025

Green-Field-Expressway

Photo: AI Generated

आगरा के एक्सप्रेस वे में हादसों के बीच आगरा से ग्वालियर आने-जाने वालों लोगों के लिए राहत की खबर है। आने वाले समय में दोनों शहरों के बीच सफर काफी आसान और तेज होने वाला है। सरकार यहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसके शुरू होते ही, जहां अभी लगभग 4 घंटे लगते हैं, वहीं अब करीब 45 मिनट में लगभग पूरा हो जाएगा।

बिना रुकावट चलेगी गाड़ी

इस नए एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 85 किलोमीटर रखी गई है। रास्ते में चढ़ने और उतरने के लिए तीन-तीन जगह एंट्री और एग्जिट बनाया जाएगा , ताकि लोकल गाड़ियों से लेकर लंबी दूरी के वाहन आसानी से जुड़ सकें।

बिना ब्रेक की चलेगी गाड़िया

खास बात ये है कि इस रोड पर बीच में कोई कट या लोकल ब्रिज नहीं होंगे। जिससे बार-बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, ना ट्रैफिक जाम होगा। गाड़ियां आराम से तेज रफ्तार में चल सकेंगी और हादसों का खतरा भी बहुत कम रहेगा।

दिल्ली और नोएडा पहुंचना भी होगा आसान

यह एक्सप्रेस वे आगरा में जाकर यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। इससे ग्वालियर से दिल्ली और नोएडा जाने वाले यात्रियों का सफर भी तेज हो जाएगा और करीब 2:45 घंटे में राजधानी तक पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा यह रास्ता पुराने ग्वालियर-आगरा और ग्वालियर-इटावा हाईवे से भी मिलेगा।जिससे गांव और कस्बों के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

नौकरी और टूरिज्म को मिलेगा जोर

एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद इलाके में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के मौके बनेंगे और टूरिज्म को भी रफ्तार मिलेगी। लोगों का समय और पेट्रोल दोनों बचेंगे। यह सड़क यूपी और एमपी के बीच सफर की नई ऊंचाइयों में रफ्तार लायेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 01:30 pm

Published on:

18 Dec 2025 12:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / अब 4 घंटे नहीं, 45 मिनट में आगरा से ग्वालियर तक होगा सफर , नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बदलेगा तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘ताजमहल’ की खूबसूरती में लगेगा चार चांद! क्रिसमस से पहले पूरा होगा ये खास काम, पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़

'ताजमहल' की खूबसूरती में लगेगा चार चांद!
आगरा

धुंध में बिखरी कई जिंदगियां: मोबाइल में फोटो लेकर… हमीरपुर के गुलजारी ने कहा- भतीजे बच गए पर लाशों में नहीं मिल रहीं भाभी

आगरा

सपा सांसद रामजीलाल सुमन का RSS और BJP पर बड़ा हमला, बोले- गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम

सपा सांसद रामजीलाल सुमन फोटो सोर्स- 'X' रामजीलाल सुमन
आगरा

सफेद चादर में छिप गया ताजमहल, आगरा में कोहरे का कहर; अधूरे रह गए हजारों पर्यटकों के सपने

agra fog taj mahal visibility zero tourists disappointed
आगरा

दरोगा की बेटी का भतीजे से प्रेम प्रसंग, पिता-मां और बेटे ने मिलकर बेरहमी से कर दी हत्या, खुलासे हुआ तो पुलिस रह गई सन्न

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.