अब 4 घंटे नहीं, 45 मिनट में आगरा से ग्वालियर तक होगा सफर , नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बदलेगा तस्वीर

आगरा के एक्सप्रेस वे में हादसों के बीच आगरा से ग्वालियर आने-जाने वालों लोगों के लिए राहत की खबर है। आने वाले समय में दोनों शहरों के बीच सफर काफी आसान और तेज होने वाला है। सरकार यहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसके शुरू होते ही, जहां अभी लगभग 4 घंटे लगते हैं, वहीं अब करीब 45 मिनट में लगभग पूरा हो जाएगा।
इस नए एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 85 किलोमीटर रखी गई है। रास्ते में चढ़ने और उतरने के लिए तीन-तीन जगह एंट्री और एग्जिट बनाया जाएगा , ताकि लोकल गाड़ियों से लेकर लंबी दूरी के वाहन आसानी से जुड़ सकें।
खास बात ये है कि इस रोड पर बीच में कोई कट या लोकल ब्रिज नहीं होंगे। जिससे बार-बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, ना ट्रैफिक जाम होगा। गाड़ियां आराम से तेज रफ्तार में चल सकेंगी और हादसों का खतरा भी बहुत कम रहेगा।
यह एक्सप्रेस वे आगरा में जाकर यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। इससे ग्वालियर से दिल्ली और नोएडा जाने वाले यात्रियों का सफर भी तेज हो जाएगा और करीब 2:45 घंटे में राजधानी तक पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा यह रास्ता पुराने ग्वालियर-आगरा और ग्वालियर-इटावा हाईवे से भी मिलेगा।जिससे गांव और कस्बों के लोगों को भी फायदा मिलेगा।
एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद इलाके में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के मौके बनेंगे और टूरिज्म को भी रफ्तार मिलेगी। लोगों का समय और पेट्रोल दोनों बचेंगे। यह सड़क यूपी और एमपी के बीच सफर की नई ऊंचाइयों में रफ्तार लायेगा।
