दरोगा की बेटी का भतीजे से प्रेम प्रसंग, पिता-मां और बेटे ने मिलकर बेरहमी से कर दी हत्या, खुलासे हुआ तो पुलिस रह गई सन्न

आगरा जिले में यह सनसनीखेज मामला उस वक्त सामने आया। जब एक युवती की गुमशुदगी की जांच करते हुए पुलिस को यमुना नदी किनारे एक कंकाल मिला। जांच में सामने आया कि मृतका 33 वर्षीय अंशु यादव थी। जिसकी हत्या उसके ही पिता रिटायर्ड दरोगा रणवीर ने कर दी थी। अंशु का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने ही एक रिश्तेदार अनुराग यादव से प्रेम करती थी। बताया गया कि अनुराग फिरोजाबाद का रहने वाला है। और दूर के रिश्ते में अंशु का भतीजा लगता था। इस रिश्ते को लेकर पिता लंबे समय से नाराज चल रहा था। अंशु शादी करना चाहती थी। लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। 24 अक्तूबर की रात अंशु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने प्रेम का सार्वजनिक रूप से इजहार कर दिया। जिससे घर में तनाव और बढ़ गया।