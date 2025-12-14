14 दिसंबर 2025,

आगरा

Agara News: रिश्ते हुए शर्मसार, भाभी ने ननद को दिया मौत का सरप्राइज़

भाभी ने ननद को दिया मौत का सप्राइज चुन्नी से आंखों और हाथों को बांध कर किया नुकीले हथियार से हमला

आगरा

Abhishek Singh

Dec 14, 2025

आगरा। ताजनगरी के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के राधा नगर में ऐसा अपराध सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। सप्राइज गिफ्ट देने के बहाने भाभी ने अपनी ननद को कमरे में ले जाकर उसकी आंखों और हाथों को चुन्नी से बांध दिया और फिर नुकीले हथियार सहित कई घरेलू उपकरणों से उस पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। ननद के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

राधा नगर निवासी गिरीश अग्रवाल ऑटो चालक हैं। उनके बेटे शिवांशु का एक वर्ष पूर्व कचहरी घाट निवासी पूजा से प्रेम विवाह हुआ था। रविवार सुबह गिरीश रोजाना की तरह ऑटो लेकर निकल गए। शिवांशु और उसकी मां संगीता पूजा की मौसी के घर गमी में चले गए, जबकि छोटा बेटा आलोक कोचिंग गया था। घर में सिर्फ बेटी प्रिय अग्रवाल और पुत्रवधू पूजा मौजूद थीं।
पीड़िता प्रिय अग्रवाल का आरोप है कि सुबह करीब 9 बजे भाभी पूजा ने उसे सप्राइज गिफ्ट देने की बात कही। वह उसे कमरे में ले गई और चुन्नी से आंखों व हाथों को बांध दिया। इसके बाद अचानक चाकू से सिर पर कई वार किए। यही नहीं, तवा, कछुली, चिमटा और कन्नी जैसे घरेलू औजारों से भी उस पर हमला कर दिया।
चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। प्रिय खून से लथपथ मरणासन्न हालत में जमीन पर पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाभी पूजा को हिरासत में ले लिया। गंभीर रूप से घायल प्रिय को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

Updated on:

14 Dec 2025 07:10 pm

Published on:

14 Dec 2025 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / Agara News: रिश्ते हुए शर्मसार, भाभी ने ननद को दिया मौत का सरप्राइज़

