प्रबंधक की पत्नी ने छात्रा का बाल नोचा.. तो टीचर ने लौटा बरसाया मेडिकल कॉलेज रेफर, ये वजह आई सामने

परिजन जब स्कूल पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ थी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे तुरंत सैंया के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचते ही छात्रा बेहोश हो गई।

छात्रा के भाई ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधक, उनकी पत्नी और शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे स्कूल को सीज कर दिया जाए। जो बच्चों पर अत्याचार करते हैं। परिवार ने पुलिस में भी तहरीर दे दी है।