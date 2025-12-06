प्रबंधक की पत्नी ने छात्रा का बाल नोचा.. तो टीचर ने लौटा बरसाया मेडिकल कॉलेज रेफर, ये वजह आई सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा के सैंया क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो चोटी न बनाने पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्रा को बुरी तरह पीटा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन बच्ची को पहले निजी अस्पताल और फिर एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर गए। जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे भर्ती कर लिया गया।
कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंची। छात्रा के मुताबिक, जैसे ही वह गेट पर आई ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने उसे रोक लिया। और कहा कि उसने दो चोटी नहीं बनाई। इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान स्कूल प्रबंधक भी वहां आ गए। उन्होंने छात्रा को देर से आने और ड्रेस कोड का पालन न करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई।
छात्रा का कहना है कि वह एक चोटी बनाकर आई थी। जल्दबाजी में दूसरी बनाना भूल गई थी। इस बात को लेकर बहस शुरू हुई। तो स्कूल प्रबंधक की पत्नी भी बीच में आ गईं। उन्होंने उसके बाल खींच लिए। आरोप है कि प्रबंधक ने उसे थप्पड़ भी मारा। विरोध करने पर एक शिक्षक पहुंचा और उसने छात्रा के चेहरे पर लोटा दे मारा। चोट लगने से छात्रा की नाक और कान से खून बहने लगा। डर और दर्द के चलते उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया।
परिजन जब स्कूल पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ थी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे तुरंत सैंया के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचते ही छात्रा बेहोश हो गई।
छात्रा के भाई ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधक, उनकी पत्नी और शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे स्कूल को सीज कर दिया जाए। जो बच्चों पर अत्याचार करते हैं। परिवार ने पुलिस में भी तहरीर दे दी है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग