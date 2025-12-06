6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

प्रबंधक की पत्नी ने छात्रा का बाल नोचा.. तो टीचर ने लौटा बरसाया मेडिकल कॉलेज रेफर, ये वजह आई सामने

आगरा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक की पत्नी ने कॉलेज पढ़ने आई 11वीं की छात्रा बाल नोचा तो टीचर ने लोटा से उसकी पिटाई कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के पीछे जो वजह निकाल कर सामने आई उसे जानकार लोग सन्न रह गए।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 06, 2025

छात्रा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

आगरा के सैंया क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो चोटी न बनाने पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्रा को बुरी तरह पीटा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन बच्ची को पहले निजी अस्पताल और फिर एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर गए। जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे भर्ती कर लिया गया।

कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंची। छात्रा के मुताबिक, जैसे ही वह गेट पर आई ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने उसे रोक लिया। और कहा कि उसने दो चोटी नहीं बनाई। इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान स्कूल प्रबंधक भी वहां आ गए। उन्होंने छात्रा को देर से आने और ड्रेस कोड का पालन न करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई।

प्रबंधक की पत्नी ने बाल नोचा तो टीचर ने लोटा से मारा

छात्रा का कहना है कि वह एक चोटी बनाकर आई थी। जल्दबाजी में दूसरी बनाना भूल गई थी। इस बात को लेकर बहस शुरू हुई। तो स्कूल प्रबंधक की पत्नी भी बीच में आ गईं। उन्होंने उसके बाल खींच लिए। आरोप है कि प्रबंधक ने उसे थप्पड़ भी मारा। विरोध करने पर एक शिक्षक पहुंचा और उसने छात्रा के चेहरे पर लोटा दे मारा। चोट लगने से छात्रा की नाक और कान से खून बहने लगा। डर और दर्द के चलते उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया।

छात्रा मेडिकल कॉलेज हुई रेफर

परिजन जब स्कूल पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ थी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसे तुरंत सैंया के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचते ही छात्रा बेहोश हो गई।
छात्रा के भाई ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधक, उनकी पत्नी और शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे स्कूल को सीज कर दिया जाए। जो बच्चों पर अत्याचार करते हैं। परिवार ने पुलिस में भी तहरीर दे दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / प्रबंधक की पत्नी ने छात्रा का बाल नोचा.. तो टीचर ने लौटा बरसाया मेडिकल कॉलेज रेफर, ये वजह आई सामने

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पुष्पा’ फिल्म से सीखा, कार में ऐसे छिपाया 20 पैकेट, एक करोड़ का चरस पुलिस ने किया बरामद, ले जा रहे थे फिरोजाबाद

पुलिस ने बरामद की चरस (फोटो सोर्स- आगरा पुलिस)
आगरा

आगरा में सिपाही की दर्दनाक मौत, बाथरूम में नहाते समय हुआ हादसा, बाल्टी में इमर्शन रॉड लगा मिला

मृतक सिपाही की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- मृतक परिजन)
आगरा

पापा डॉक्टर नहीं बन पाए… लेकिन डॉक्टर के पिता बन गए, 2 एमबीबीएस छात्रों की मौत से परिवार सहित पूरा कॉलेज रोया

Accident
आगरा

कौन हैं कोलंबो में झंडे गाड़ने वाले गुरू-शिष्य? एक ने जीता गोल्ड तो एक ने सिल्वर मेडल

guru disciple from uttar pradesh wins gold and silver medal in world powerlifting championships 2025
आगरा

लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली गोली सर के पार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर मौत

रोते बिलखते परिजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.