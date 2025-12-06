अखिलेश यादव बोले- आगरा की पहचान दरगाह और ताजमहल से, हमने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना

Akhilesh Yadav in Agra आगरा में अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों ने भी बीजेपी से समीकरण बनाना सीख लिया है। जनता से सर्वे करवा करवाएंगे। जो जनता की सेवा करता होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। अखिलेश यादव हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने धागा भी बांधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा की पहचान दुनिया में ताजमहल और दरगाह से है। आगरा की पहचान दुनिया में यहां के लोगों के हुनर से है।