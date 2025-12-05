‘पुष्पा’ फिल्म से सीखा, कार में ऐसे छिपाया 20 पैकेट, एक करोड़ का चरस पुलिस ने किया बरामद, ले जा रहे थे फिरोजाबाद

फोटो सोर्स- आगरा पुलिस)
Inspired by 'Pushpa', 20 packets of charas worth Rs 1 crore hidden in car आगरा में पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने एक करोड़ की चरस बरामद की है। जिसे कार में छुपा करके फिरोजाबाद ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और कार से दो लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन चरस बरामद करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अर्टिगा कार में इस प्रकार से चरस को छुपाया गया था कि आसानी से ना मिल सके। अब एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस सिंडिकेट की तलाश कर रही है। पकड़े गए तस्करों में एक पंजाब का तो दूसरा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली कि चरस की तस्करी हो रही है। जो आगरा होते हुए फिरोजाबाद ले जाई जा रही है। कार की सघन तलाशी ली गई। कार की पिछली सीट के दरवाजे में चरस रखने के लिए एक बॉक्स बनाया गया था। पकड़े गए आरोपियों से दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो चरस का खुलासा हुआ। एक दरवाजे में 12 पैकेट तो दूसरे में आठ पैकेट थे। इस प्रकार कुल 20 पैकेट बरामद किए गए हैं। जिनकी कीमत एक करोड़ रुपए बताई गई है।
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमला नगर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने छापा मार कर यह बरामदगी की है। पूछताछ के दौरान दोनों ही आरोपियों ने बताया कि इसके पहले 2016 में मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुके हैं। तिहाड़ जेल में 7 साल बंद रहे। जेल से रिहा होने के बाद फिर तस्करी के कार्य में लग गए। यह चरस कुल्लू के एक तस्कर से लेकर के आए थे और फिरोजाबाद में सप्लाई देना था। गिरफ्तार करने वालों में थाना प्रभारी योगेश कुमार, उप निरीक्षक सुमित कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। आगरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरामद की गई चरस 9 किलो 980 ग्राम है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.25 करोड रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है।
