‘पुष्पा’ फिल्म से सीखा, कार में ऐसे छिपाया 20 पैकेट, एक करोड़ का चरस पुलिस ने किया बरामद, ले जा रहे थे फिरोजाबाद

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमला नगर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने छापा मार कर यह बरामदगी की है। ‌पूछताछ के दौरान दोनों ही आरोपियों ने बताया कि इसके पहले 2016 में मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुके हैं। तिहाड़ जेल में 7 साल बंद रहे। जेल से रिहा होने के बाद फिर तस्करी के कार्य में लग गए। यह चरस कुल्लू के एक तस्कर से लेकर के आए थे और फिरोजाबाद में सप्लाई देना था। गिरफ्तार करने वालों में थाना प्रभारी योगेश कुमार, उप निरीक्षक सुमित कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। आगरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरामद की गई चरस 9 किलो 980 ग्राम है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.25 करोड रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है। ‌