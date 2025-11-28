Patrika LogoSwitch to English

आगरा

SIR प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही: लाखों मतदाताओं के अधिकार पर संकट, छह दिन बचे और फॉर्म गायब

SIR in UP: आगरा में SIR प्रक्रिया के दौरान भारी लापरवाही सामने आई है। लाखों मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, जबकि हजारों को फॉर्म मिले ही नहीं। बीएलओ की धीमी कार्यशैली से 70 हजार से अधिक वोटर्स के मताधिकार पर सीधा संकट मंडरा रहा है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

sir up form submission crisis agra voter list deletion risk news

SIR प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही: Image Source - Pinterest

SIR up form submission crisis agra: आगरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 23 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी तक जमा नहीं हुए हैं, जबकि प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल छह दिन शेष हैं। वहीं 70 हजार से अधिक ऐसे मतदाता भी हैं जिन्हें अब तक गणना फॉर्म मिले ही नहीं। इस देरी और लापरवाही ने हजारों मतदाताओं के मताधिकार पर सीधा संकट खड़ा कर दिया है। बीएलओ द्वारा फॉर्म न पहुँचाने और जमा न कराने की धीमी गति पर निर्वाचन विभाग अब गंभीर चिंता जता रहा है।

कमजोर बीएलओ को सहयोग देने के लिए दो-दो अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए

जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख से अधिक मतदाताओं का SIR होना था, जिसके लिए 3696 बीएलओ को घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करना था। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल उलट रही। 500 से अधिक बीएलओ की प्रगति बेहद खराब पाई गई है। प्रशासन ने ऐसे कमजोर बीएलओ के साथ दो-दो अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर काम तेज करने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि फॉर्म वितरण की गति नहीं बढ़ी, तो हजारों मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे।

चुनाव अधिकारी ने चेतावनी दी

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो मतदाता SIR गणना फॉर्म 4 दिसंबर तक जमा नहीं करेंगे, उनके नाम 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को नोटिस जारी होगा और उन्हें दस्तावेज तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। केवल सत्यापन पूरा होने के बाद ही उनका नाम दोबारा सूची में शामिल किया जा सकेगा। अधिकारी अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दे रहे हैं।

बूथ स्तर पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय

गणना फॉर्म न पाने वाले मतदाता अब आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद बंगारी ने बताया कि सभी बीएलओ की समीक्षा की जा रही है और बूथ स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द फॉर्म जमा कराएं, ताकि मताधिकार प्रभावित न हो।

2003 की मतदाता सूची से 500 से अधिक लोगों के नाम गायब

बोदला सराय के 500 से अधिक निवासियों ने शिकायत की है कि 2003 की मतदाता सूची से उनके नाम गायब हैं। उन्होंने बताया कि उस समय वे भाग संख्या 99 से 118 में वोट डालते थे, लेकिन अब SIR फॉर्म भरते समय उनके नाम सूची में नहीं मिल रहे। इसी तरह ताजगंज निवासी कश्मीरन ने शिकायत दी है कि उनका और उनके पति का नाम सूची से हट गया है।

मतदाता बोले- नाम कटने का डर

नाई की मंडी निवासी रशीद खान ने बताया कि उनका नाम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 92 में दर्ज है, लेकिन बीएलओ उन्हें बार-बार कहने पर भी गणना फॉर्म नहीं दे रहे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। रशीद का कहना है कि फॉर्म न मिलने से अब उनका नाम मतदाता सूची से कटने का खतरा बढ़ गया है।

Published on:

28 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / SIR प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही: लाखों मतदाताओं के अधिकार पर संकट, छह दिन बचे और फॉर्म गायब

