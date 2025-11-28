SIR प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही: लाखों मतदाताओं के अधिकार पर संकट, छह दिन बचे और फॉर्म गायब

SIR up form submission crisis agra: आगरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 23 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी तक जमा नहीं हुए हैं, जबकि प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल छह दिन शेष हैं। वहीं 70 हजार से अधिक ऐसे मतदाता भी हैं जिन्हें अब तक गणना फॉर्म मिले ही नहीं। इस देरी और लापरवाही ने हजारों मतदाताओं के मताधिकार पर सीधा संकट खड़ा कर दिया है। बीएलओ द्वारा फॉर्म न पहुँचाने और जमा न कराने की धीमी गति पर निर्वाचन विभाग अब गंभीर चिंता जता रहा है।