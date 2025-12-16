सपा सांसद रामजीलाल सुमन का RSS और BJP पर बड़ा हमला, बोले- गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम

फोटो सोर्स- 'X' रामजीलाल सुमन
SP MP Ramjilal Suman आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से इनका कोई लेना-देना नहीं था। यह अंग्रेजो के गुलाम और गद्दार थे। वंदे मातरम से भी इनका कोई संबंध नहीं है। बंदे भारत को संविधान सभा में राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। रामजीलाल सुमन लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद वापस आगरा पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि वंदे मातरम का उनसे क्या संबंध है? देश की आजादी में जब स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते थे तो उनकी पिटाई की जाती थी, गोलियां मारी जाती थीं। तब यही लोग ताली पीटने वालों के साथ खड़े रहते थे।
रामजीलाल सुमन ने कहा कि जेल में बंद क्रांतिकारियों की जब पिटाई होती थी, तब इनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद कहां थी? इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में यह फैसला होना चाहिए कि गांधी का रास्ता ठीक था या नेहरू का।
रामजीलाल सुमन ने लोहिया-जयप्रकाश और गोलवलकर-सावरकर के 'रास्तों के संबंध' में पूछा कि किसका रास्ता ठीक था। रामजीलाल सुमन इसके पहले विवादों में रह चुके हैं। जब उन्होंने राज्यसभा में विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लाया था।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग