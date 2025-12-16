16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

सपा सांसद रामजीलाल सुमन का RSS और BJP पर बड़ा हमला, बोले- गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम

SP MP Ramjilal Suman आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बीजेपी और आरएसएस को गद्दार बताया है। बोले इनका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Dec 16, 2025

सपा सांसद रामजीलाल सुमन फोटो सोर्स- 'X' रामजीलाल सुमन

फोटो सोर्स- 'X' रामजीलाल सुमन

SP MP Ramjilal Suman आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से इनका कोई लेना-देना नहीं था। यह अंग्रेजो के गुलाम और गद्दार थे। वंदे मातरम से भी इनका कोई संबंध नहीं है। बंदे भारत को संविधान सभा में राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। रामजीलाल सुमन लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद वापस आगरा पहुंचे।‌

आरएसएस और बीजेपी का वंदे मातरम से कोई संबंध नहीं

उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि वंदे मातरम का उनसे क्या संबंध है? देश की आजादी में जब स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते थे तो उनकी पिटाई की जाती थी, गोलियां मारी जाती थीं। तब यही लोग ताली पीटने वालों के साथ खड़े रहते थे।

देश की आजादी के समय कहां था राष्ट्रवाद?

रामजीलाल सुमन ने कहा कि जेल में बंद क्रांतिकारियों की जब पिटाई होती थी, तब इनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद कहां थी? इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में यह फैसला होना चाहिए कि गांधी का रास्ता ठीक था या नेहरू का।

राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दे चुके हैं विवादित बयान

रामजीलाल सुमन ने लोहिया-जयप्रकाश और गोलवलकर-सावरकर के 'रास्तों के संबंध' में पूछा कि किसका रास्ता ठीक था। रामजीलाल सुमन इसके पहले विवादों में रह चुके हैं। जब उन्होंने राज्यसभा में विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लाया था। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 07:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / सपा सांसद रामजीलाल सुमन का RSS और BJP पर बड़ा हमला, बोले- गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सफेद चादर में छिप गया ताजमहल, आगरा में कोहरे का कहर; अधूरे रह गए हजारों पर्यटकों के सपने

agra fog taj mahal visibility zero tourists disappointed
आगरा

दरोगा की बेटी का भतीजे से प्रेम प्रसंग, पिता-मां और बेटे ने मिलकर बेरहमी से कर दी हत्या, खुलासे हुआ तो पुलिस रह गई सन्न

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
आगरा

दिल्ली से मुंबई गया हीरो बनने, कई फिल्मों में काम किया, अब नशीले पदार्थों की तस्करी में UP ANTF ने किया गिरफ्तार।

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स- एएनटीएफ
आगरा

रिश्तों की मर्यादा तार-तारः देवर की हैवानियत पर पति ने दिया ऐसा दंड, टूट गई महिला की जिंदगी

सांकेतिक फोटो जेनरेटेड AI
आगरा

Agara News: रिश्ते हुए शर्मसार, भाभी ने ननद को दिया मौत का सरप्राइज़

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.