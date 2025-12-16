सपा सांसद रामजीलाल सुमन का RSS और BJP पर बड़ा हमला, बोले- गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम

SP MP Ramjilal Suman आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से इनका कोई लेना-देना नहीं था। यह अंग्रेजो के गुलाम और गद्दार थे। वंदे मातरम से भी इनका कोई संबंध नहीं है। बंदे भारत को संविधान सभा में राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। रामजीलाल सुमन लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद वापस आगरा पहुंचे।‌