दिल्ली से मुंबई गया हीरो बनने, कई फिल्मों में काम किया, अब नशीले पदार्थों की तस्करी में UP ANTF ने किया गिरफ्तार।

Uttar Pradesh Anti-Narcotics Task Force arrested actor उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली के रहने वाले एक युवक को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जिसे आगरा लेकर आई है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अनुसार गिरफ्तार युवक आगरा में कई बार नशीले पदार्थों की बिक्री कर चुका है। जिसकी तलाश की जा रही थी। टास्क फोर्स के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि हेरोइन की तस्करी में दिल्ली में तो तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि एक और व्यक्ति टीम में शामिल है। मुंबई पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया है।