रिश्तों की मर्यादा तार-तारः देवर की हैवानियत पर पति ने दिया ऐसा दंड, टूट गई महिला की जिंदगी

पीड़िता का कहना है कि ससुराल में सभी जानते थे कि पति उससे बातचीत तक नहीं करता। इसी बीच 13 जून को देवर ने उसके कमरे में घुसकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की। शोर मचाकर किसी तरह उसने खुद को बचाया। घटना के बाद सास और पति ने उसे चुप रहने का दबाव बनाया, लेकिन उसने अपने पिता और भाई को पूरी बात बता दी।

जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो आरोप है कि उसे रातभर घर में बंद कर रखा गया। पिता जब ससुराल पहुंचे तो उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया गया। इसके बाद मां के कहने पर पति ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया।