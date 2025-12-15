15 दिसंबर 2025,

सोमवार

आगरा

रिश्तों की मर्यादा तार-तारः देवर की हैवानियत पर पति ने दिया ऐसा दंड, टूट गई महिला की जिंदगी

आगरा जिले में रिश्तो को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है। जिसको लेकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल देवर के कुकृत से से परेशान महिला ने जब पति से शिकायत किया। तो उसे इसका खामियाजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि रिश्ते ही टूट गए।

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 15, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेटेड AI



आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र से सामने आई एक महिला की शिकायत ने पारिवारिक रिश्तों के भीतर छिपी प्रताड़ना और असुरक्षा की गंभीर तस्वीर पेश की है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल में उसे न सिर्फ दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बल्कि देवर की आपत्तिजनक हरकतों का विरोध करना उसके लिए और भारी पड़ गया। विरोध करने पर पति ने तीन बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया।

महिला के अनुसार, उसका विवाह 21 मार्च 2020 को अलीगढ़ के रहने वाले एक मैटेरियल कारोबारी से हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई। लगातार दबाव और प्रताड़ना के चलते वह फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक अपने मायके में रहने को मजबूर रही। पिता के समझाने पर पति उसे वापस ससुराल ले गया। लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।

पति ने तीन तलाक देकर घर से निकला रात भर कमरे में रखा बंद

पीड़िता का कहना है कि ससुराल में सभी जानते थे कि पति उससे बातचीत तक नहीं करता। इसी बीच 13 जून को देवर ने उसके कमरे में घुसकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की। शोर मचाकर किसी तरह उसने खुद को बचाया। घटना के बाद सास और पति ने उसे चुप रहने का दबाव बनाया, लेकिन उसने अपने पिता और भाई को पूरी बात बता दी।
जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो आरोप है कि उसे रातभर घर में बंद कर रखा गया। पिता जब ससुराल पहुंचे तो उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया गया। इसके बाद मां के कहने पर पति ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया।

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

महिला का आरोप है कि पहले सासनी गेट थाना क्षेत्र की भुजपुरा चौकी में शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से गुहार लगाई। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद न्यू आगरा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

15 Dec 2025 11:09 am

Published on:

15 Dec 2025 11:08 am

