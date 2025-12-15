सफेद चादर में छिप गया ताजमहल, आगरा में कोहरे का कहर; अधूरे रह गए हजारों पर्यटकों के सपने

Agra fog taj mahal visibility zero: उत्तर प्रदेश के आगरा में मौसम ने ऐसा मिजाज बदला कि पूरे शहर की तस्वीर ही धुंधली हो गई। घने कोहरे ने आगरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यमुना किनारे खड़ा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। दृश्यता लगभग शून्य रही, जिससे सुबह-सुबह ताजमहल देखने पहुंचे देशी और विदेशी पर्यटक स्तब्ध रह गए।