Video Viral: कार में हेलमेट पहनकर शिक्षक का अनोखा विरोध, वायरल वीडियो ने खड़े किए सिस्टम पर तीखे सवाल

Helmet Protest Video Viral : आगरा से सामने आया एक अनोखा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी कार चलाते समय हेलमेट पहनकर वीडियो बनाया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में यह वीडियो हास्य से भरा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक सवाल छिपा है-क्या यातायात नियमों के नाम पर आम नागरिकों के साथ मनमानी की जा रही है?

