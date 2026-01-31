मनचलों से तंग आकर 15 साल की किशोरी ने दी जान, 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक, गांव जखौदा का रहने वाला आरिफ नाम का युवक अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर काफी समय से किशोरी को परेशान कर रहा था। 28 जनवरी को आरिफ और साहिल ने जबरन किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान इटौरा के पास किशोरी के भाई ने उन्हें देख लिया और अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक किशोरी को वहीं छोड़कर भाग निकले, लेकिन जाते-जाते उन्होंने भाई के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से किशोरी बुरी तरह डर गई।