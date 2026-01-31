मनचलों से तंग आकर 15 साल की किशोरी ने दी जान, 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

मलपुरा क्षेत्र में मनचलों से तंग आकर 15 वर्षीय किशोरी ने दी जान ,फोटो सोर्स -AI
Agra Crime News : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां थाना मलपुरा क्षेत्र के एक गांव में मनचलों की प्रताड़ना और उनके परिजनों की बदसलूकी से तंग आकर एक 15 वर्षीय किशोरी ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, गांव जखौदा का रहने वाला आरिफ नाम का युवक अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर काफी समय से किशोरी को परेशान कर रहा था। 28 जनवरी को आरिफ और साहिल ने जबरन किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान इटौरा के पास किशोरी के भाई ने उन्हें देख लिया और अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक किशोरी को वहीं छोड़कर भाग निकले, लेकिन जाते-जाते उन्होंने भाई के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से किशोरी बुरी तरह डर गई।
आरोपी आरिफ के परिजन पीड़ित के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां किशोरी और उसकी मां के साथ जमकर गाली-गलौज की और उन्हें अपमानित किया। आरोपियों की इस अभद्रता ने किशोरी को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दिया कि उसने खुद की जान लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन 29 जनवरी को उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।
थाना मलपुरा के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी आरिफ, उसके भाई अफसर, मां समीना और दोस्त साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
