31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

मनचलों से तंग आकर 15 साल की किशोरी ने दी जान, 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

Crime News: मनचलों से तंग आकर 15 साल की किशोरी ने सुसाइड कर लिया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Ravendra Mishra

Jan 31, 2026

मलपुरा क्षेत्र में मनचलों से तंग आकर 15 वर्षीय किशोरी ने दी जान

मलपुरा क्षेत्र में मनचलों से तंग आकर 15 वर्षीय किशोरी ने दी जान ,फोटो सोर्स -AI

Agra Crime News : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां थाना मलपुरा क्षेत्र के एक गांव में मनचलों की प्रताड़ना और उनके परिजनों की बदसलूकी से तंग आकर एक 15 वर्षीय किशोरी ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जान से मारने की धमकी दी

जानकारी के मुताबिक, गांव जखौदा का रहने वाला आरिफ नाम का युवक अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर काफी समय से किशोरी को परेशान कर रहा था। 28 जनवरी को आरिफ और साहिल ने जबरन किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान इटौरा के पास किशोरी के भाई ने उन्हें देख लिया और अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया। पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक किशोरी को वहीं छोड़कर भाग निकले, लेकिन जाते-जाते उन्होंने भाई के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से किशोरी बुरी तरह डर गई।

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई मांग

आरोपी आरिफ के परिजन पीड़ित के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां किशोरी और उसकी मां के साथ जमकर गाली-गलौज की और उन्हें अपमानित किया। आरोपियों की इस अभद्रता ने किशोरी को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दिया कि उसने खुद की जान लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन 29 जनवरी को उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।

थाना प्रभारी ने बताया

थाना मलपुरा के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी आरिफ, उसके भाई अफसर, मां समीना और दोस्त साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेगा न्यू आगरा,10 लाख लोगों के लिए खुलेंगे नौकरियों के रास्ते ! जानिए मास्टर प्लान
आगरा
यमुना एक्सप्रेस-वे किनारे बसने जा रहा आगरा अर्बन सेंटर,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / मनचलों से तंग आकर 15 साल की किशोरी ने दी जान, 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जाम से मिलेगी राहत: 25 करोड़ की लागत से बनेगा शानदार बाईपास, शासन ने पहली किस्त की मंजूर

आगरा के एत्मादपुर क्षेत्र के बरहन में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
आगरा

आगरा में रफ्तार का कहर, हाई-स्पीड ट्रक ने 2 आटो को रौंदा, 6 की मौत कई गंभीर

तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ाए दो ऑटो
आगरा

यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेगा न्यू आगरा,10 लाख लोगों के लिए खुलेंगे नौकरियों के रास्ते ! जानिए मास्टर प्लान

यमुना एक्सप्रेस-वे किनारे बसने जा रहा आगरा अर्बन सेंटर,
आगरा

‘मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ…’ पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, रात में दोनों करते हैं गलत काम

पत्नी से मारपीट और 25 लाख दहेज की मांग
आगरा

ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

encounter
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.