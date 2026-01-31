जाम से मिलेगी राहत: 25 करोड़ की लागत से बनेगा शानदार बाईपास, शासन ने पहली किस्त की मंजूर

अभी ऐसे हालात हैं कि अगर किसी को आंवलखेड़ा या जलेसर जाना हो, तो उसे बरहन कस्बे की बहुत तंग और भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता है, जिससे घंटों का समय बर्बाद हो जाता है। इस बाईपास के बन जाने से ना केवल राहगीरों का समय बचेगा, बल्कि बाईपास के किनारे बसे गांवों के लोगों के लिए भी आने-जाने के नए रास्ते खुलेंगे। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि इस सड़क के बनने से इलाके में विकास की गति तेज होगी और किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में आसानी होगी। शासन से बजट जारी होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पीडब्ल्यूडी जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा देगा।