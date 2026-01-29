29 जनवरी 2026,

गुरुवार

आगरा

‘मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ…’ पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, रात में दोनों करते हैं गलत काम

आगरा में एक महिला ने अपने वकील पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति का अपनी जेठानी से अवैध संबंध है और शादी के कुछ दिन बाद से ही मारपीट शुरू हो गई।

आगरा

image

Anuj Singh

Jan 29, 2026

पत्नी से मारपीट और 25 लाख दहेज की मांग

Agra Crime News: यूपी के आगरा में एक 30 साल की महिला ने अपने वकील पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि पति की भाभी (जेठानी) के साथ अवैध संबंध हैं। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति ने मारपीट शुरू कर दी और अब उसे घर से निकाल दिया गया है। महिला ने जगदीशपुरा थाना में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शादी के बाद शुरुआती परेशानियां

महिला की शादी 20 अप्रैल 2025 को अवधपुरी के एक वकील से हुई थी। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विदाई के बाद ससुराल पहुंचने पर सुहागरात की रात महिला अकेली रही। वह रात भर पति का इंतजार करती रही, लेकिन पति नहीं आए। सुबह पता चला कि पति जेठानी के साथ सोए हुए थे। महिला ने कहा कि पति रात में उसके साथ नहीं रहता।

अवैध संबंध का आरोप

महिला का दावा है कि उसके पति और जेठानी के बीच नाजायज संबंध हैं। इसी वजह से पति उसके पास नहीं आता और भाभी के साथ रहता है। जब वह विरोध करती है तो पति मारपीट करता है। एक बार महिला ने यह सब वीडियो में रिकॉर्ड किया था, लेकिन पति को पता चलने पर फोन तोड़ दिया। पति वकील होने के कारण उसे धमकियां भी देते हैं।

दहेज की मांग और मारपीट

विरोध करने पर पति और ससुराल वाले 25 लाख रुपये दहेज मांगने लगे। वे कहते हैं कि इससे थार गाड़ी लाई जाएगी। जेठ नशे में आकर महिला को गाली-गलौज करते हैं। कई बार पंचायत हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारपीट लगातार जारी रही। 20 जनवरी को पति ने उसे घर से निकाल दिया। पति उसे चरित्रहीन बताकर बदनाम करते हैं।

जबरन गर्भपात और दूसरी शादी की धमकी

महिला एक बार गर्भवती हुई थी। लेकिन पति और सास ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। उनका कहना था कि जब तक गाड़ी के पैसे नहीं लाओगी, बच्चा नहीं होने देंगे। पति उसे बदचलन कहते हैं और दूसरी शादी करने की बात करते हैं। सास भी बेटे की दूसरी शादी की धमकी देती है। महिला अब न्याय चाहती है। उसने थाने में पूरी बात लिखित में दी है और एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला अवधपुरी महारानी बाग निहाल बाग कॉलोनी का है।

