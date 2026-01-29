‘मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ…’ पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, रात में दोनों करते हैं गलत काम

महिला एक बार गर्भवती हुई थी। लेकिन पति और सास ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। उनका कहना था कि जब तक गाड़ी के पैसे नहीं लाओगी, बच्चा नहीं होने देंगे। पति उसे बदचलन कहते हैं और दूसरी शादी करने की बात करते हैं। सास भी बेटे की दूसरी शादी की धमकी देती है। महिला अब न्याय चाहती है। उसने थाने में पूरी बात लिखित में दी है और एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला अवधपुरी महारानी बाग निहाल बाग कॉलोनी का है।