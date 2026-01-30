यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेगा न्यू आगरा,10 लाख लोगों के लिए खुलेंगे नौकरियों के रास्ते ! जानिए मास्टर प्लान

यह नया शहर पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। यहां बिजली की कमी ना हो, इसके लिए 256 मेगावाट का एक विशाल सोलर पार्क बनाया जाएगा। यातायात को सुगम बनाने के लिए इसे मेट्रो, एक्सप्रेस-वे, हाईवे और रेलवे से कनेक्ट करने के लिए सड़कों से सीधे जोड़ा जाएगा। साथ ही, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गंदे पानी को साफ करने के लिए 335 MLD की क्षमता वाले 7 STP प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस योजना के ड्राफ्ट पर अब जल्द ही बोर्ड की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।