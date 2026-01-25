25 जनवरी 2026,

रविवार

आगरा

चंद्रशेखर की रैली में भिड़े कार्यकर्ता…आपस में चले लात-घूसे, सांसद बोले – भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ी

MP Chandrashekhar Agra rally : सांसद चंद्रशेखर आगरा के GIC मैदान में रैली कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की हो गई।

आगरा

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 25, 2026

आगरा : आगरा में रविवार को आयोजित आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के शक्ति प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सांसद चंद्रशेखर आजाद के मंच पर मौजूद रहते हुए ही कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जो देखते-ही-देखते लात-घूसों में बदल गई।

बताया जा रहा है कि मंच पर चढ़ने और चंद्रशेखर आजाद की एक झलक पाने की होड़ में कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। कार्यकर्ताओं ने आपस में धक्का-मुक्की की और फिर लात-घूसे हालात बिगड़ते देख पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

चंद्रशेखर ने माइक से की शांति की अपील

समर्थकों के बीच हो रही झड़प को देखकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुद माइक संभाला और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, 'इतने सालों से कष्ट सहते आ रहे हो, थोड़ा और सह लो। आज अगर पीड़ा सहोगे, तो आने वाले सैकड़ों साल तक पीड़ा आपके आसपास भी नहीं आएगी।'

प्रशासन पर साधा निशाना

रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'आज की भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ गई होगी, तभी रामलीला मैदान में रैली नहीं होने दी गई।' उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन

दरअसल, चंद्रशेखर आजाद रविवार को आगरा पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव से पहले जीआईसी मैदान में आयोजित इस रैली को पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आगरा समेत आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक रैली में पहुंचे थे।

दलित अत्याचार और सरकार पर हमला

अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने मेरठ, कानपुर और हाथरस की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 'प्रदेश में हो रहे जुल्म को रोकने के लिए सभी को कमर कसनी होगी।' उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 'जो सरकार धर्म की बात करती है, वही अपने ही धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रही है।'

आरक्षण और महंगाई का मुद्दा

चंद्रशेखर आजाद ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि '15 लाख रुपये खाते में तो नहीं आए, लेकिन सोना जरूर 15 लाख के करीब पहुंच गया है। हालात यह हैं कि गरीब अपनी बेटी को सोने के गहने तक नहीं दे पा रहा।' उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / चंद्रशेखर की रैली में भिड़े कार्यकर्ता…आपस में चले लात-घूसे, सांसद बोले – भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ी

