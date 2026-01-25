चंद्रशेखर की रैली में भिड़े कार्यकर्ता…आपस में चले लात-घूसे, सांसद बोले – भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ी

चंद्रशेखर आजाद ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि '15 लाख रुपये खाते में तो नहीं आए, लेकिन सोना जरूर 15 लाख के करीब पहुंच गया है। हालात यह हैं कि गरीब अपनी बेटी को सोने के गहने तक नहीं दे पा रहा।' उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।