आईएमडी अलर्ट: मौसमी मॉडल हुआ सक्रिय, इन 26 जिलों में बारिश की संभावना

UP weather forecast: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। जहां बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसका असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम के खराब होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। एक मौसमी मॉडल बन रहा है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो रही है।