आगरा में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, लिवइन में रही युवती ने फांसी लगाकर दी जान, आरोपी सिपाही गिरफ्तार

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने कथित तौर पर शादी का वादा करके कई साल तक शोषण किए जाने और बाद में रिश्ता तोड़ देने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती पेशे से फैशन डिजाइनर थी। उसके पिता का आरोप है कि कानपुर देहात निवासी सिपाही जे.वी. गौतम पिछले करीब चार साल से उनकी बेटी के संपर्क में था। इस दौरान उसने शादी का भरोसा दिलाकर उससे संबंध बनाए। परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी और सभी को उम्मीद थी कि दोनों की शादी हो जाएगी।