जिसके मृत होने की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट को भेजी… वह स्कूटी से घूमते मिला, 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR

आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया है। जिसमें एक व्यक्ति ने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए खुद को मृत घोषित करवा दिया। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी, थाने के मुंशी समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिकंदरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के रूबी टॉवर के रहने वाले राजकुमार वर्मा ने बताया कि उनके पिता मदन गोपाल ने वर्ष 1999 में गांधीनगर की रहने वाली विद्या देवी, ताराचंद और अन्य लोगों के खिलाफ जमीन को लेकर मुकदमा दायर किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद वर्ष 2011 में अदालत ने ताराचंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए थे।