कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीक, आधी रात खाली कराया गया गांव, 6 बच्चों समेत 27 लोग अस्पताल पहुंचे

आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र स्थित कुकथरी गांव में गुरुवार आधी रात एक कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीक होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस के फैलते ही गांव में तेज बदबू फैल गई। जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और घबराहट होने लगी। कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां तैनात की गईं। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा कराकर एहतियात के तौर पर पूरे गांव को खाली कराया और ग्रामीणों को करीब दो किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया।