बस से गिरकर छात्रा की मौत: चार अधिकारी निलंबित, एआरटीओ के निलंबन के लिए शासन को पत्र, एक गिरफ्तार

Four Transport Department officials suspended: आगरा में स्कूल बस के टूटे फर्श से गिरकर एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में शासन ने विभाग के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। परिवहन मंत्री के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया है। जिनको एक महीने में जांच रिपोर्ट देनी है। घटना के बाद अपर परिवहन आयुक्त आगरा में बस का निरीक्षण किया। जिसमें तकनीकी रूप से कई खामियां पाई गई। निलंबित अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किए गए हैं। दूसरी तरफ मृतक बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना 11 मार्च की है। जब प्राइवेट स्कूल की एक बस के टूटे फर्श से एक बच्ची नीचे गिर गई थी। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को पत्र भेजा है।