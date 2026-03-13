मैं बीवी की तरह 4 साल तक रही… उसके बड़े भाई ने भी देखा, सिपाही के साथ रह रही युवती ने दी जान

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या ने रिश्तों में भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक कहानी सामने ला दी है। बताया जा रहा है कि युवती पिछले कई सालों से आगरा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आत्महत्या से पहले युवती ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसमें उसने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका का कहना था कि आरोपी कांस्टेबल ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर दोनों लंबे समय तक साथ रहे। युवती का आरोप था कि इस दौरान कांस्टेबल ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। लेकिन जब उसने शादी की बात की तो कांस्टेबल ने परिवार की सहमति का हवाला देकर दूरी बनानी शुरू कर दी।