मैं बीवी की तरह 4 साल तक रही… उसके बड़े भाई ने भी देखा, सिपाही के साथ रह रही युवती ने दी जान

मृतक की फाइल फोटो सोर्स वायरल वीडियो
आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवती एक पुलिस कांस्टेबल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। जिसमें कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।
आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या ने रिश्तों में भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक कहानी सामने ला दी है। बताया जा रहा है कि युवती पिछले कई सालों से आगरा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आत्महत्या से पहले युवती ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसमें उसने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका का कहना था कि आरोपी कांस्टेबल ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर दोनों लंबे समय तक साथ रहे। युवती का आरोप था कि इस दौरान कांस्टेबल ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। लेकिन जब उसने शादी की बात की तो कांस्टेबल ने परिवार की सहमति का हवाला देकर दूरी बनानी शुरू कर दी।
वीडियो में युवती ने कहा कि आरोपी ने करीब चार साल तक उसे अपनी पत्नी की तरह साथ रखा। लेकिन अब शादी से पीछे हट रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कांस्टेबल का भाई भी एक अन्य लड़की के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहा है। युवती ने वीडियो में यह भी कहा कि वह इंसाफ चाहती है। अगर उसे जीवन में न्याय नहीं मिला तो उम्मीद है कि मरने के बाद उसे न्याय जरूर मिलेगा।
युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। इसके बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वायरल वीडियो समेत अन्य सबूतों को भी जांच में शामिल किया गया है। वहीं, युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
