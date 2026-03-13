13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

मैं बीवी की तरह 4 साल तक रही… उसके बड़े भाई ने भी देखा, सिपाही के साथ रह रही युवती ने दी जान

एक युवती ने सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल तक मैं बीवी की तरह उसके साथ लिब- इन रिलेशन में रही। लेकिन शादी से इनकार करने पर उसने अपनी जान दे दी। मौत से पहले उसने रोते हुए….

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Mar 13, 2026

मृतक की फाइल फोटो सोर्स वायरल वीडियो

मृतक की फाइल फोटो सोर्स वायरल वीडियो

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवती एक पुलिस कांस्टेबल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। जिसमें कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या ने रिश्तों में भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक कहानी सामने ला दी है। बताया जा रहा है कि युवती पिछले कई सालों से आगरा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आत्महत्या से पहले युवती ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसमें उसने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका का कहना था कि आरोपी कांस्टेबल ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर दोनों लंबे समय तक साथ रहे। युवती का आरोप था कि इस दौरान कांस्टेबल ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। लेकिन जब उसने शादी की बात की तो कांस्टेबल ने परिवार की सहमति का हवाला देकर दूरी बनानी शुरू कर दी।

मुझे उम्मीद है कि मरने के बाद मुझे न्याय जरूर मिलेगा

वीडियो में युवती ने कहा कि आरोपी ने करीब चार साल तक उसे अपनी पत्नी की तरह साथ रखा। लेकिन अब शादी से पीछे हट रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कांस्टेबल का भाई भी एक अन्य लड़की के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहा है। युवती ने वीडियो में यह भी कहा कि वह इंसाफ चाहती है। अगर उसे जीवन में न्याय नहीं मिला तो उम्मीद है कि मरने के बाद उसे न्याय जरूर मिलेगा।

आरोपी सिपाही को भेजा जेल

युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। इसके बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने वायरल वीडियो भी अपने जांच में किया शामिल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वायरल वीडियो समेत अन्य सबूतों को भी जांच में शामिल किया गया है। वहीं, युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 11:09 am

Published on:

13 Mar 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / मैं बीवी की तरह 4 साल तक रही… उसके बड़े भाई ने भी देखा, सिपाही के साथ रह रही युवती ने दी जान

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईएमडी अलर्ट: मौसमी मॉडल हुआ सक्रिय, इन 26 जिलों में बारिश की संभावना

बारिश की संभावना, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीक, आधी रात खाली कराया गया गांव, 6 बच्चों समेत 27 लोग अस्पताल पहुंचे

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, लिवइन में रही युवती ने फांसी लगाकर दी जान, आरोपी सिपाही गिरफ्तार

Agra News
यूपी न्यूज

जिसके मृत होने की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट को भेजी… वह स्कूटी से घूमते मिला, 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR

न्यू आगरा थाना फोटो सोर्स विभाग x अकाउंट
आगरा

दुबई से हनीमून मनाकर लौटा था नेवी का लांस नायक लकी, युद्धपोतों की तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहा था

lucky
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.